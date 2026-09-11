Egy lépéssel közelebb kerülünk egy, a hibáiból tanulni képes egészségügyhöz

A hibák eltussolása helyett nyílt adatokkal és rendszerszintű tanulással tenné biztonságosabbá a betegellátást az egészségügyi ágazat vezetése – írja a MedicalOnline cikke nyomán az Economx.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a VIII. Betegbiztonsági Világnapi Konferencián arról beszélt: a magas színvonalú ellátás nem azt jelenti, hogy soha nincs hiba, hanem azt, hogy a rendszer képes tanulni belőlük.

A tárcavezető szerint a nem kívánt betegbiztonsági események adatai a mentők kiérkezési idejéhez és a kórházi fertőzésekhez hasonlóan nyilvánossá válhatnak, mégpedig intézményi bontásban. A cél nem a hibázók megbüntetése, hanem annak feltárása, hogy mi vezetett az esetekhez.

Az egészségügyi hibák 80-90 százaléka nem egyéni mulasztásra, hanem rendszerszintű problémákra vezethető vissza, például túlterheltségre, fáradtságra, kommunikációs hiányosságra, vagy a hierarchia miatt elmaradó jelzésre

– írják, hozzátéve, hogy ebben a szellembe kezdi meg működését az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság (EMH). Nemes Balázs, a szervezet létrehozásának előkészítéséért felelős miniszteri biztos szerint a hatóság nem „kalapácsként” akar lesújtani az intézményekre. A betegbiztonságot, az eredményességet, a betegközpontúságot, a hozzáférést és az intézményi vezetés minőségét vizsgálják majd.

Eközben új rendszert vezetett be az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) is: július 1-től minden kórházban alkalmazni kezdték a NEVES NEKED protokollrendszert, amely a súlyos betegbiztonsági események feltárását és elemzését segíti.

A szakembereik úgy vélik, nem csak a hibák nyilvánosan kezelésére, hanem betegutak rendezésére is nagy szükség lenne.

Belicza Éva, a Semmelweis Egyetem (SE) Betegbiztonsági Tanszékének alapítója arra figyelmeztetett, hogy a töredezett ellátás, az információhiány és a túlterheltség önmagában is veszélyezteti a betegek biztonságát.

A végső cél, hogy a magyar egészségügy ne azt a látszatot próbálja fenntartani, hogy hibátlan, hanem képes legyen felismerni a problémákat, levonni a tanulságokat és ezek alapján folyamatosan javítani a betegellátást.