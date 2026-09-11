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Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a hívek támogatásával belül megújult Szent Illés próféta görögkatolikus templom ünnepélyes felszentelésén Tégláson 2023. február 12-én. A falakon látható ikonok Vasyl Babich ukrán festőművész munkái.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Megvédte a magzati szív dobbanását az egészségügyi miniszter – egy tárgyalópartnere szerint

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Fontos tárgyalási forduló ért véget a szívhangrendelet ügyében Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök, a Hajdúdorogi főegyházmegye érsek-metropolitája beszámolója szerint.

„Köszönöm az imákat. Az első kérés meghallgatást nyert. A tárgyalás higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott volt. Sok közös pontot találtunk. Egyértelmű cél, hogy minél kevesebb nem kívánt terhesség, minél kevesebb abortusz legyen. De az is fontos, hogy mindezt egymás segítő, szeretetteli légkörben lehessen elérni. Voltaképpen öt szívhangnak kellene hallhatóan dobbannia: a magzat mellett az édesanyáé, az édesapáé, az orvosé és... a jelenlevő Istené – mondta az egészségügyi miniszter.”

Ezt posztolta Kocsis Fülöp görögkatolikus püspük péntek este a Facebookon.

Ismert, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatos egyeztetésben van az érintett szervezetekkel az Orbán-kormány által hozott szívhangrendelet jövőjével kapcsolatban. A Tisza-kormány alapállása szerint a rendeletet meg kell szüntetni, ám mielőtt dönt, minden véleményt meghallgat a kormányzati ígéret szerint.

Pénteken egyházi szervezetekkel is tárgyalt a kérdésről, ennek eredményéről posztolt a főpásztor.

A kormány is összefoglalta az egyeztetések állását, transzparenciát ígérve a még idén meghozandó új döntésig.

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