Három aranyérmet nyert a Carassia pezsgőpincészet Londonban

Aranyérmet kapott a Carassia Blanc de Blancs Magnum, a Carassia Classic Magnum és a Carassia Rosé Magnum, míg a Carassia 773 Vintage 2021 ezüstérmet szerzett a Champagne & Sparkling Wine World Championships versenyen a kárászteleki Carassia pezsgőpincészet.

A CSWWC a világ egyik meghatározó nemzetközi pezsgőversenye, amelyen a champagne-ok és más tradicionális eljárással készülő pezsgők, illetve habzóborok versenyeznek. A londoni eredmény különösen azért jelentős a Carassia számára, mert a pincészet közlése szerint borai korábban is rendszeresen szerepeltek sikerrel a versenyen.

A mostani négy érem több különböző tételt és évjáratot érint, a pincészet szerint pedig éppen ez mutatja a legjobban az állandó minőségre törekvés eredményét. A Carassia a következetességet tekinti egyik legfontosabb szakmai mércéjének: célja, hogy ne egyetlen kiemelkedő évjárat, hanem különböző cuvée-k és évjáratok is stabilan magas nemzetközi színvonalat képviseljenek.

A díjazott pezsgők Erdélyből, a Carassia szőlőültetvényeiről és pincészetéből jutottak el a londoni nemzetközi mezőnybe. A pincészet az október 29-i londoni díjátadó, a CSWWC Awards Dinner alkalmával veszi át az elismeréseket.

A versenyen három magyarországi pezsgő is aranyérmet nyert: