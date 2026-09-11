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Több nagy elismerést is begyűjtött a erdélyi Kárászteleken működő Carassia pezsgőpincészet a Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) idei megmérettetésén.
Nyitókép: champagnesparklingwwc.co.uk/

Három aranyérmet nyert a Carassia pezsgőpincészet Londonban

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Több nagy elismerést is begyűjtött a erdélyi Kárászteleken működő Carassia pezsgőpincészet a Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) idei megmérettetésén.

Aranyérmet kapott a Carassia Blanc de Blancs Magnum, a Carassia Classic Magnum és a Carassia Rosé Magnum, míg a Carassia 773 Vintage 2021 ezüstérmet szerzett a Champagne & Sparkling Wine World Championships versenyen a kárászteleki Carassia pezsgőpincészet.

A CSWWC a világ egyik meghatározó nemzetközi pezsgőversenye, amelyen a champagne-ok és más tradicionális eljárással készülő pezsgők, illetve habzóborok versenyeznek. A londoni eredmény különösen azért jelentős a Carassia számára, mert a pincészet közlése szerint borai korábban is rendszeresen szerepeltek sikerrel a versenyen.

A mostani négy érem több különböző tételt és évjáratot érint, a pincészet szerint pedig éppen ez mutatja a legjobban az állandó minőségre törekvés eredményét. A Carassia a következetességet tekinti egyik legfontosabb szakmai mércéjének: célja, hogy ne egyetlen kiemelkedő évjárat, hanem különböző cuvée-k és évjáratok is stabilan magas nemzetközi színvonalat képviseljenek.

A díjazott pezsgők Erdélyből, a Carassia szőlőültetvényeiről és pincészetéből jutottak el a londoni nemzetközi mezőnybe. A pincészet az október 29-i londoni díjátadó, a CSWWC Awards Dinner alkalmával veszi át az elismeréseket.

A versenyen három magyarországi pezsgő is aranyérmet nyert:

  • Etyeki Kúria NV Méthode Traditionnelle Blanc de Noirs
  • Kreinbacher Birtok 2018 Égoïste (Magnum)
  • Sauska 2020 Blanc de Blancs (Magnum)
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