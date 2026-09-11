Itt a Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének reakciója Magyar Péter bejelentésére

A Fidesz-frakció a következőket közölte: Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók azonnali csökkentését követelte. Ehhez képest a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak eltörlése volt. Ma már rekordmagas az üzemanyagár Magyarországon.

A Tisza Párt nemcsak a kampányban, de most is átveri az embereket: cserbenhagyják az autósok háromnegydét, több mint 3 millió autóst, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A Fidesz-kormány által biztosított védett ár idején minden magyar rendszámú autó tulajdonosa, beleértve a fuvarozókat, vállalkozókat és a gazdákat, korlátlan mennyiségben tankolhatott védett áron.

Magyar Péter mai bejelentése ismét bizonyítja, hogy végighazudták a kampányt és most is átverik a magyar embereket – közölte a Fidesz-frakció.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook oldalán reagált Magyar Péter bejelentésére. Mint írta: Átver a Tisza!