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Nyitókép: Diy13/Getty Images

Bizarr vád: britek elleni ukrán szabotázst segített volna egy orosz őr

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Nagy-Britannia orosz dezinformációs húzásnak nevezte, hogy Moszkvában letartóztatták a brit követség egyik orosz állampolgárságú őrét. A férfit azzal gyanúsítják, hogy Ukrajna számára kémkedett és hogy Kijev brit diplomaták elleni, hamis zászlós támadásra akarta felhasználni a kapott adatokat.

Az FSZB, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat látványos videót tett közzé, ahogy maszkos emberei a földre tepernek egy gyanúsítottat – a magyarázat azonban enyhén szólva kreatívnak hangzik.

Az illető a moszkvai brit nagykövetség egyik, 45 éves és csak Marat néven említett, orosz állampolgárságú biztonsági őre. A hatóságok szerint adatokat gyűjtött a diplomaták mozgásáról, járműveiről, találálkozóiról és a követség biztonsági rendszeréről. Ezeket „a részletes jelentéseket” – amelyekben a diplomaták lakcímei és kedvenc éttermei is szerepeltek – Aposztile Dmitro ukrán bloggernek adta át.

Az orosz hatóságok tényként kezelik, hogy az információkat a FSZB-nek megfelelő ukrán szervezetnek, a dróntámadások, szabotázsok és gyilkosságok szervezéséről ismert SZBU-nak, az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak adták át. A gondolatmenet nem ért véget:

Moszkva szerint az SZBU terrortámadásokat készített elő brit diplomaták, köztük maga a nagykövet ellen is, azért, hogy közvetlenül is belerántsa a brit fegyveres erőket az ukrajnai háborúba.

Az FSZB azt is állította, hogy az őr vállán felfedeztek egy Trizub-tetoválást, azaz az ukrán nemzeti jelképet. Továbbá, „felettesei figyelmeztették, amiért „az ukrán nacionalistákhoz köthető szlogennel köszöntötte kollégáit”.

Az orosz médiában az immár vádlott Marat állítólagos fanatikus mivoltát sugalló hír is megjelent, az hogy szavai szerint nem fogadott el pénzt a kémkedésért és ehelyett azt kérte az ukrán bloggertől, hogy segítsen neki átállni és Kijevbe menekülni, ha besoroznák. Az FSZB mindezt a kihallgatásáról kiadott videóval igyekezett alátámasztani és képeket is közölt az orosz őr és az ukrán blogger állítólagos levelezéséről. Mindezek alapján hazaárulás miatt vádat emeltek Marat ellen.

Az esetre Londonban a brit külügyi szóvivő reagált, aki annyit közölt, hogy nem kommentálnak biztonsági kérdéseket, hozzátéve:

„köztudott, hogy orosz állami szereplők dezinformáció útján megpróbálnak éket verni Ukrajna és külföldi partnerei közé”.

Az incidens híre egyébként ugyanazon a napon érkezett, amikor a brit hatóságok letartóztattak egy 31 éves brit férfit, akit azzal vádoltak, hogy kapcsolatban állt az orosz GRU katonai titkosszolgálattal és szabotázsakciókra készült a hazájában.

Moszkvában közben nem más kommentálta az ügyet, mint a Londonba menekült és állampolgárságot kapott egykori FSZB-ügynök, Alexander Litvinyenko meggyilkolásával vádolt Andrej Lugovoj. Ő most parlamenti képviselő és a Tassz szerint közölte: „az ukrán szolgálatok valódi terroristákból állnak és a briteknek ezért ki kéne nyitni a szemüket és felkészülni a provokációkra a kijevi rezsim részéről”.

„Az ukránok mesterei a provokációknak és ezért nemcsak a szolgálatoktól, de magától Zelenszkij elnöktől is várható volt egy ilyen lépés előkészítése”

– folytatta. „A brit diplomatáknak óvatosan kell közlekedniük Moszkva utcáin, nehogy valami beszervezett ukrán vagy más állampolgár fejbe kólintsa őket” – mondta, miközben a britekben minden bizonnyal visszatetszést keltve hozzátette:

„Oroszország soha nem alkalmazott ilyen módszereket és nem is fog. Ha a britek veszélyben érzik magukat, keressék az orosz elhárítást, az segít önöknek!” – zárta egyszerre szemtelennek és komikusnak tűnő kommentárját.

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