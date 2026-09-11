Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök érkeznek, akik megteszik a szükséges intézkedéseket – tájékoztatott.
Bombát találtak Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak pénteken munkavégzés közben Tiszabőn a Gorkij úton - közölte a mintegy kétezer-kétszáz lakosú település polgármestere a Facebook-oldalán.
Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán
zuglóLakástűz Budapesten
Moszkva megtalálta az ukránok gyenge pontját, fegyveres akció készült a NATO határán – Háborús híreink pénteken
Oroszország nem hajlandó tűzszünetet kötni az energetikai infrastruktúrát érő csapások kapcsán, sőt a szektort Ukrajna Achilles-sarkának nevezte – derült ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő nyilatkozatából, amit az RBK Ukraine szemlézett. Lengyelország az éjszaka folyamán elhárított egy fenyegetést az egyik ukrajnai határátkelőnél – jelentette be Donald Tusk miniszterelnök. A kormányfő szerint Moszkva a kereskedelmi útvonalak elleni támadásokkal igyekszik gazdaságilag gyengíteni Kijevet, így a lengyel határátkelők is célponttá válhatnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Időzített bomba ketyeg a sikeres magyar családoknál: ezen a hibán úszhat el a felhalmozott vagyon
Komoly üzleti kockázattá válhat az utódlás a hazai családi vállalkozásoknál - mutat rá az EY második alkalommal elkészített Vállalkozói Barométer kutatása.
'We will never, ever forget,' Trump says as US marks 25th anniversary of 9/11
The president is marking the anniversary at the Pentagon while a commemoration is under way at the World Trade Center in New York.