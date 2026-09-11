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special machine grabs aerial bomb from the second world war, demining or mine clearance service
Nyitókép: Elmar Gubisch/Getty Images

Bombát találtak Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Infostart / MTI

Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak pénteken munkavégzés közben Tiszabőn a Gorkij úton - közölte a mintegy kétezer-kétszáz lakosú település polgármestere a Facebook-oldalán.

Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök érkeznek, akik megteszik a szükséges intézkedéseket – tájékoztatott.

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