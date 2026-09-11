Bombát találtak Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Oroszország nem hajlandó tűzszünetet kötni az energetikai infrastruktúrát érő csapások kapcsán, sőt a szektort Ukrajna Achilles-sarkának nevezte – derült ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő nyilatkozatából, amit az RBK Ukraine szemlézett. Lengyelország az éjszaka folyamán elhárított egy fenyegetést az egyik ukrajnai határátkelőnél – jelentette be Donald Tusk miniszterelnök. A kormányfő szerint Moszkva a kereskedelmi útvonalak elleni támadásokkal igyekszik gazdaságilag gyengíteni Kijevet, így a lengyel határátkelők is célponttá válhatnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.