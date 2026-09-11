Öt új név az alkotmánybíró-jelöltek mezőnyében – a nap hírei

Havi 5 ezer forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai, a pénz először októberben érkezik – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta: az összeget nem kell külön igényelni, a pénzt a NAV utalja a gépjárműadó nyilvántartás alapján. Akinek nincs bankszámlája, annak a posta viszi ki a dízeltámogatást. Az agrárszektort azzal segítik, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését.

Az üzemanyagárak csökkentését és a korábbi árplafon visszaállítását sürgeti a Fidesz. Az ellenzéki párt törvényjavaslatban kezdeményezi a korábban alkalmazott, 95-ös benzinre vonatkozó 595, a gázolajra érvényes 615 forintos védett ár visszaállítását.

A jelenlegi nemzetközi és regionális piaci környezetben súlyos ellátásbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországon egy újabb védett üzemanyagár bevezetése – közölte a Mol. A társaság ezért támogatja a kormány mostani megközelítését.

Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifa ára nem haladhatja meg a 2026. január 1-jén alkalmazott fogyasztói nettó árat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban.

A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg.

Szombat délután indítja el újabb országjárását Magyar Péter, Veszprém lesz az első állomás – derül ki a miniszterelnök Facebook-posztjából. A miniszterelnök emellett holnap délelőtt tervezi bemutatni a kormány gyermekvédelmi jelentését is. Szombaton a Fidesz is rendezvényt tart, a kötcsei piknik is ezen a napon lesz.

A Mi Hazánk is közzétette jelöltjeit az alkotmánybírói posztokra. Az ellenzéki párt Bánovics Tamás jogászt, Cservák Csaba alkotmányjogi tanszékvezetőt, Laky-Takács Péter volt bírót, Pápai Ákos ügyvédet és Szmodis Jenő jogtudóst jelöli.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig két és fél éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra.

Újabb 14 embert gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Az összesen 47 kihallgatott közül jelenleg heten vannak letartóztatásban.

Újra tárgyalnak a Siemensszel új mozdonyok vásárlásáról - közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt közölte: a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást.

Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett magyar külügyminiszter az Európai Bizottság bővítésért felelős tagjával Budapesten. Orbán Anita Facebook-oldalán azt írta: a Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat.

Csapást mértek az ukrán erők Oroszországban a szaratovi olajfinomítóra - közölte az ukrán vezérkar. Az orosz Ozon e-kereskedelmi vállalat és online piactér ezt megerősítette.

Előre be nem jelentett látogatásra Kijevbe érkezett a lengyel külügyminiszter. Radoslaw Sikorski programját nem hozták nyilvánosságra. A lengyel tárcavezető az Ukrajna elleni orosz támadások újabb hulláma közepette érkezett Kijevbe. Eközben 6,1 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajnának védelmi eszközök beszerzésére.

A mesterséges intelligencia fejlesztésének szigorúbb uniós szabályozását kezdeményezi Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője. A kezdeményezés részeként Dobrev Klára és Molnár Csaba a szuperintelligens mesterséges intelligencia fejlesztésének átmeneti leállítását szorgalmazza.

Európa elkötelezettségét hangsúlyozták az Egyesült Államok iránt az uniós intézmények vezetői a szeptember 11-ei terrortámadások 25. évfordulóján. A politikusok kiemelték, szeptember 11-e örökre megváltoztatta a világot és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta, a biztonság törékenységét mutatták meg a 2001 szeptember 11-én az Egyesült Államokban történt terrortámadások.

A vámbevételekből finanszírozná az amerikai felnőtteknek ígért, fejenként 5 ezer dolláros egyszeri kifizetést az amerikai elnök, ha a republikánusok győznek a félidős választáson. Donald Trump a Fox Newsnak azt mondta: az általa bevezetett vámok eddig 21 ezer milliárd dollár bevételt jelentenek a költségvetésnek.

Leszavazta a brit parlament a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők önkéntes eutanáziájáról szóló törvényjavaslatot. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó Munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetette el: a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak.