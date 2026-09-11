Lett volna lehetőség elkerülni a Miamiban történt halálos repülőgép-balesetet – derült ki a pilótafülkében elhangzottakból

Mint arról az Infostart is beszámolt, több sérülttel és öt halálos áldozattal járó repülőgép-baleset történt Az Egyesült Államokbna, miamiba, amikor az Amazon egyik teherszállító repülőgépe túlfutott a leszállópályán, több járművel is összeütközött, majd kigyulladt.

Mint a szerdán közzétett repülési adatokból kiderült, többször is figyelmeztette a túl nagy sebességre társát az egyik pilóta – írja az AP News híradása nyomán a hvg.hu.

A pilótafülkében rögzített beszélgetés összefoglalója szerint a figyelmeztetett pilóta egyszer sem adott „következetes szóbeli választ” a másik jelzéseire. A Puerto Ricóból a miami nemzetközi repülőtérre érkező repülőgép, az Amazon teherszállítója földet ért, aztán megpróbálták hirtelen újra a levegőbe emelni, de a manőver nem sikerült.

A túl nagy sebesség miatt közel 400 méterrel hagyta maga mögött a futópálya végét, eközben nekiütközött egy repülőtéri dolgozókat szállító furgonnak is, annak az utasai vesztették életüket.

Öt további ember megsérült, közülük ketten korábban kritikus állapotban voltak. A két pilóta túlélte, őket szerdán hallgatták meg nyomozók.

Az amerikai Szövetségi Légi Közlekedési Hatóság (FAA) korábbi munkatársa, Mike O’Donnell azt mondta a hírügynökségnek, hogy a legénység még sokat tehetett volna a tragédia bekövetkezte ellen, ha akkor lép, amikor a pilóta először figyelmeztette a társát. Akár a landolási folyamatot is megszakíthatták volna, hogy tegyenek egy újabb kört a repülőtér fölött, és újra megpróbálkozzanak a földet éréssel.

A repülési adatokból készült összefoglaló szerint a repülőgép erős szélben próbált bizonytalanul manőverezni és leszállni, majd a pilóták rövid időre kiengedték a féket és felpörgették a hajtóműveket, hogy újra megkíséreljék a landolást. Négy másodperccel később azonban mégis úgy döntöttek, hogy leteszik a repülőt.

A pilótafülke hangrögzítője felvette, ahogy több automata figyelmeztetés érkezett, amik a leszállási sebességre és arra vonatkoztak, hogy hamarosan földet érnek. A hírügynökségnek nyilatkozó volt pilóta, Steve Arroyo elmondta: a dokumentumok arra utalnak, hogy a két pilóta nem csapatként dolgozott együtt, hanem amelyik irányította a gépet, vélhetően csak a saját feladatára összpontosított, ezért nem reagált a figyelmeztetésekre.