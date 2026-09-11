Bejelentette lemondását a szerb elnök

„Rögtön azután mondok le, hogy visszatérek New Yorkból. Ez szeptember 25-én vagy 26-án lesz”

– mondta a köztársasági elnök. Orbán Viktor régi szövetségese október végén a kormányfői tisztségért indul majd. A hírről a szerbiai N1 számolt be.

Vučić a kormány kérésére feloszlatta a parlamentet, és előrehozott választást írt ki, amit azzal indokolt, hogy a második világháború után kialakult világrend felbomlott, miközben új, stabil nemzetközi rend még nem jött létre, a világ számos térségében zajló háborúk pedig szerinte nemcsak biztonsági, hanem gazdasági és politikai szempontból is veszélyeztetik Szerbiát – számolt be róla a 24.hu.