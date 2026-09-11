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2026. szeptember 11. péntek Teodóra
24 óra Ukrajna
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Aleksandar Vucic szerb elnök az úgynevezett El nem Kötelezett Országok Mozgalma elsõ állam- és kormányfõi konferenciájának 65. évfordulója alkalmából tartott találkozón a belgrádi Szerbia Palotában 2026. szeptember 1-jén. A mozgalom elsõ állam- és kormányfõi konferenciáját a hidegháború idején, 1961. szeptember 1-6. között tartották ugyanebben az épületben, azzal a céllal, hogy a részt vevõ országok a két nagy katonai-politikai tömbtõl független külpolitikai együttmûködést alakítsanak ki egymással.
Nyitókép: Marko Djokovic

Bejelentette lemondását a szerb elnök

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Bejelentette lemondását Aleksandar Vučić szerb elnök, aki szeptember végével távozik az elnöki posztjáról, hogy induljon az október 25-i előrehozott választáson.

„Rögtön azután mondok le, hogy visszatérek New Yorkból. Ez szeptember 25-én vagy 26-án lesz”
– mondta a köztársasági elnök. Orbán Viktor régi szövetségese október végén a kormányfői tisztségért indul majd. A hírről a szerbiai N1 számolt be.

Vučić a kormány kérésére feloszlatta a parlamentet, és előrehozott választást írt ki, amit azzal indokolt, hogy a második világháború után kialakult világrend felbomlott, miközben új, stabil nemzetközi rend még nem jött létre, a világ számos térségében zajló háborúk pedig szerinte nemcsak biztonsági, hanem gazdasági és politikai szempontból is veszélyeztetik Szerbiát – számolt be róla a 24.hu.

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