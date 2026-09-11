Hamarosan kezdődik a BRICS-csúcstalálkozó, már Vlagyimir Putyin is megérkezett

Megérkezett Indiába péntek reggel Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a BRICS-országok hétvégi, Újdelhiben rendezendő csúcstalálkozóján vesz részt – jelentette be az X-en Randir Dzsiaszval indiai külügyi szóvivő.

Az orosz államfővel érkezett Szergej Lavrov külügyminiszter és Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes is.

Vlagyimir Putyin – akit a repülőtéren K. V. Szingh, India külügyi államminisztere fogadott – már pénteken találkozik Narendra Modi indiai kormányfővel.

Helyi médiaforrások Jurij Usakovra, az orosz elnök külpolitikai tanácsadójára azt közölték, a megbeszélésen elsősorban gazdasági és kereskedelmi ügyekről lesz szó. A felek alig egy hete találkoztak legutóbb, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) biskeki csúcstalálkozóján, amelyen Modi az ukrajnai helyzettel összefüggésben leszögezte: „Moszkvának a végtelen háború helyett a háború végére kell törekednie”.