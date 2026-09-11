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Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtónyilatkozatot tesz a moszkvai Kremlben 2025. május 11-én. Putyin kijelentette, hogy Oroszország azt javasolja Ukrajnának, hogy május 15-én Isztambulban előfeltételek nélkül folytassák a 2022-ben megszakadt közvetlen tárgyalásokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Hamarosan kezdődik a BRICS-csúcstalálkozó, már Vlagyimir Putyin is megérkezett

Infostart / MTI

Megérkezett Újdelhibe az orosz küldöttség, élén magával az elnökkel. Őket India külügyi államminisztere fogadta. A BRICS országok csúcstalálkozóján várhatóan gazdasági és kereskedelmi ügyekről lesz szó.

Megérkezett Indiába péntek reggel Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a BRICS-országok hétvégi, Újdelhiben rendezendő csúcstalálkozóján vesz részt – jelentette be az X-en Randir Dzsiaszval indiai külügyi szóvivő.

Az orosz államfővel érkezett Szergej Lavrov külügyminiszter és Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes is.

Vlagyimir Putyin – akit a repülőtéren K. V. Szingh, India külügyi államminisztere fogadott – már pénteken találkozik Narendra Modi indiai kormányfővel.

Helyi médiaforrások Jurij Usakovra, az orosz elnök külpolitikai tanácsadójára azt közölték, a megbeszélésen elsősorban gazdasági és kereskedelmi ügyekről lesz szó. A felek alig egy hete találkoztak legutóbb, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) biskeki csúcstalálkozóján, amelyen Modi az ukrajnai helyzettel összefüggésben leszögezte: „Moszkvának a végtelen háború helyett a háború végére kell törekednie”.

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Kezdőlap    Külföld    Hamarosan kezdődik a BRICS-csúcstalálkozó, már Vlagyimir Putyin is megérkezett

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