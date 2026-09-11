Új információk és fotók a svájci busztragédiáról

Öt ember meghalt, és negyvenen megsérültek, közülük hárman súlyosan a kelet-svájci Graubünden kanton hegyvidéki térségében csütörtök késő délután történt buszbalesetben – közölte a svájci rendőrség.

A busz egy holland turistacsoportot szállított, a járművön 45 ember volt. A rendőrség tájékoztatása szerint a busz Susch település közelében egy szalagkorlátnak ütközött, letért az útról, és felborult. Rendőrök, mentők, tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a mentés és helyszínelés késő estig tartott.

Más jármű nem volt érintett a balesteben, a tragédia okát még vizsgálják.

Az utasok mind holland állampolgárok, személyazonosságuk megállapítása még folyamatban van. Az Oad holland utazási iroda turistacsoportja hétfőn indult el Hollandiából ausztriai kirándulásra. Csütörtökön átutazóban voltak Svájcban, és a program szerint a graubündeni Engadin-völgybe utaztak egynapos kirándulásra.

Guy Parmelin svájci államfő csütörtök este részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és azt ígérte, alaposan kivizsgálják a baleset körülményeit.

Mûszaki mentést végeznek egy balesetet szenvedett holland távolsági autóbusznál a Graubünden kantonbeli Susch településnél 2026. szeptember 11-ra virradóan, miután felborult a 48 utast szállító jármû. A szerencsétlenségnek több halálos áldozata és sebesültje van. MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma