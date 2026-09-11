Hatalmas esély hullott Halász Bence ölébe a Világdöntőben, ez lett a vége

Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben az Atlétikai Világdöntőben (Ultimate Championship) pénteken.

A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a friss Európa-bajnok Halász remekül kezdett a közönség hatalmas bíztatása közepette, 80,30 méternél ért földet a kalapács. Az újszerű lebonyolítás szerint csak négy kísérlete volt minden indulónak, az első két sorozat után pedig kiesett az utolsó kettő.

Az egyik búcsúzó óriási meglepetésre az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg volt, akinek az első dobása szektoron kívül landolt, a második pedig a hálóban.

Halásznál csak Merlin Hummel kezdett jobban és 81,46 méterrel az élre állt. Az Eb-második német atlétának ez végül elégnek bizonyult a győzelemhez. Halász ugyanis két érvénytelen kísérlettel folytatta és mivel az utolsó dobásával sem tudott javítani, azt sem mérette le.

A többiek

Kevéssel 19 óra után a 4x100 méteres vegyesváltó döntőjével kezdődött meg az első alkalommal kiírt, különleges lebonyolítású Világdöntő. A rajtra már majdnem megteltek a lelátók, a nézők pedig óriási üdvrivalgással köszöntötték a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású hazai stafétát, mely kifejezetten jól futott. Remekül sikerült váltásokkal ment végig a bot, a hosszú egyenesben a 100 és 200 méteren országos csúcstartó Takács pedig a legjobbakkal is felvette a versenyt és a nyolcadikról a hatodik helyre hozta fel a csapatot. Pázmándi Dominik és Szentgyörgyi jól tartotta magát, s végül utóbbi a hollandokat megelőzve a hetedik helyen ért célba 41.21 másodperces országos csúccsal. Az első helyért a papírformának megfelelően az amerikai és a jamaicai váltó volt versenyben, az „örökrangadót” pedig ezúttal előbbi nyerte meg 39.64 másodperccel, nyolc századdal megelőzve a nagy riválist.

A legújabbkori magyar sikerszámban, férfi 400 méteren elődöntőket rendeztek. Az első futamban az Európa-bajnoki hetedik Enyingi Patrik az egyes pályán kapott helyet, és olyan sztárokkal kellett megküzdenie, mint a világbajnoki címvédő, idén szinte verhetetlen botswanai Busang Collen Kebinatshipi, illetve a 400 gát olimpiai és vb-címvédője, az amerikai Rai Benjamin. A gödöllői sprinter a táv első felében jól mozgott, gyorsan ledolgozta pályahátrányát a francia Muhammad Abdallah Kountával szemben, a folytatásra azonban kissé elfáradt, s a célegyenesre már kevés ereje maradt. Végül 45.72 másodperccel a kilencedik lett.

A második futam sokkal több izgalmat tartogatott, nem utolsósorban a magyar rekorder, Eb-negyedik Molnár Attilának köszönhetően, aki a legszélső, kilences pályán végig nagy tempót futott, a célegyenesre pedig a második-harmadik pozícióban kanyarodott rá. Az utolsó száz láthatóan már nem esett jól neki, de óriási küzdött és végül a negyedik helyen dobta magát a célba 44.97 másodperces eredménnyel, így a szombat esti döntőben is érdekelt lesz.

A nőknél a 100 méteres gátfutásban volt magyar induló, a 2022-ben Eb-ezüstérmes és idén is Eb-döntős Kozák Luca. A 30 éves magyar atléta az első elődöntőben 12.68 mp-cel hatodik lett és nem jutott be a fináléba.