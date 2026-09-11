A Fővárosi Törvényszék az MTI-vel pénteken azt közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi szeptember 9-én a 4-es, 6-os villamoson szóváltás után több alkalommal megütött egy férfit és egy késsel combon is szúrta. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A rendőrség felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértés kísérletével gyanúsította meg a terheltet. A nyomozás feladata annak kiderítése, hogy fennállt-e a sértett esetében az elszenvedettnél súlyosabb, vagy akár életveszélyes sérülés kialakulásának a reális esélye.

Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, de a végzés még nem végleges.

A bíróság szerint alappal lehet tartani attól, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén a hatóságok elől megszökne vagy elrejtőzne, ugyanis nem rendelkezik bejelentett lakcímmel vagy idézhető tartózkodási hellyel, valamint bejelentett munkaviszonnyal és legális jövedelemmel, a bűncselekmény helyszínéről pedig elmenekült.

A férfi korábban már állt bíróság előtt, a terhére rótt bűncselekményt pedig próbára bocsátás és folyamatban lévő büntetőeljárások hatálya alatt követte el. Ebben az évben már két alkalommal volt gyanúsított garázdaság miatt indult eljárásokban, legutóbb két héttel a szerdai cselekménye előtt vonták felelősségre, így megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb erőszakos bűncselekményeket követne el.

A bíróság a gyanúsított előéletére és kedvezőtlen személyi körülményeire, valamint az önkéntes jogkövetés hiányára figyelemmel a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat kizárólag a letartóztatással látta biztosítottnak.