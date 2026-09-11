Felfüggesztette Brüsszel a cseh miniszterelnök cégcsoportjának uniós támogatásait az összeférhetetlenségi ügy miatt

Újabb fejezetéhez érkezett Andrej Babiš cseh miniszterelnök és az Európai Unió évek óta húzódó jogi és politikai vitája. Az Európai Bizottság hivatalosan is megerősítette, hogy megállapítása szerint a cseh kormányfő továbbra is potenciális összeférhetetlenségi helyzetben van. A brüsszeli testület értékelése alapján az a vagyonkezelői alap, amelybe Babiš még februárban áthelyezte korábbi vállalatbirodalma, az Agrofert holding részvényeit, nem kezeli megfelelően az összeférhetetlenség kockázatait.

A döntés közvetlen pénzügyi következményekkel jár: az Európai Bizottság ideiglenesen felfüggesztette az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Agrofert cégeinek szánt támogatások egy részét.

A cseh Állami Mezőgazdasági Intervenciós Alap tájékoztatása szerint az intézkedés jelenleg mintegy 3,2 millió eurós összeget érint.

Brüsszel hangsúlyozta, hogy a kifizetések leállítása egyelőre ideiglenes eljárási lépés. Az Európai Bizottságnak legfeljebb hat hónap áll rendelkezésére, hogy lezárja a vizsgálatot, és további adatokat kérjen be a cseh hatóságoktól az uniós szabályok alkalmazásával kapcsolatban.

Andrej Babiš éles hangvételben utasította vissza az Európai Bizottság megállapításait. A cseh miniszterelnök kijelentette: nem érdekli Brüsszel álláspontja, és az ügyet a maga részéről teljesen rendezettnek tekinti. Hangsúlyozta, hogy az Agrofert üzletrészeit egy független vagyonkezelői alapba helyezte át, így a cégcsoportból már semmilyen közvetlen haszna nem származik.

Babiš úgy fogalmazott, hogy még többet is tett, mint amit a hatályos jogszabályok megkövetelnek tőle, hozzátéve: nem tudja, mit várnak még el tőle Brüsszelben.

A cseh ellenzéki pártok szerint Babišnak választania kell az üzleti érdekei és a politikai pályafutása között. Vít Rakušan, a STAN mozgalom elnöke úgy vélekedett, hogy a miniszterelnök összeférhetetlensége közvetlenül árt a cseh állampolgárok érdekeinek. Petr Fiala volt miniszterelnök még határozottabban fogalmazott: szerinte Babiš becsapta az államfőt, a parlamentet és a választókat is, ezért, ha nem képes kétséget kizáróan a közérdeket képviselni, haladéktalanul le kell mondania.

Petr Pavel köztársasági elnök ugyanis korábban éppen az összeférhetetlenség tisztázását szabta feltételül Babiš miniszterelnöki kinevezéséhez. Az államfő a bizottsági jelentésre reagálva kifejtette: most olyan megnyugtató megoldást kell találni, amely garantálja, hogy a vitából sem a cseh államot, sem a cseh állampolgárokat nem éri kár.