Több száz doboznyi csempészcigarettát és fegyvert is kiszagolt a jó szimatú szolgálati kutya

Több száz doboz zárjegy nélküli cigaretta és egy fegyver került elő egy hátrahagyott autóból Budapesten – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A pénzügyőrök szolgálati kutya segítségével vizsgálták át a járművet.

A pénzügyőrök közterület ellenőrzést végeztek a fővárosban, amikor az egyik mellékutcában két férfit láttak egy ezüstszínű autónál. Fekete nejlonzsákokat pakoltak a kocsiba, majd amikor észrevették a járőrautót, elszaladtak.

A NAV pénzügyőrei által lefoglalt csempészcigaretta egy része. Fotó: NAV

A hátrahagyott, külföldi rendszámú autó és a szokatlanul szögletes zsákok látványa gyanút keltett a járőrökben,

ezért cigaretta- és bakjegykereső kutya segítségével vizsgálták át a járművet. Bingo, a szolgálati eb a csomagtartónál azonnal jelzett.

A gépjármű tulajdonosát az ellenőrzés ideje alatt nem sikerült felkutatni, ezért az autót zárszakértő segítségével, két hatósági tanú jelenlétében nyitották fel.

Az autóból összesen 340 doboz különféle márkájú, zárjegy nélküli cigaretta és egy fegyver került elő.

A NAV pénzügyőrei által a csempészek autójában megtalált fegyver. Fotó: NAV

A NAV pénzügyőrei a több mint hétszázezer forint értékű dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A lőfegyvert a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság helyszínre érkező munkatársai további eljárás lefolytatására átvették.