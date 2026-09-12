Nagyobb kanállal osztotta a halált a Balaton, mint tavaly

Augusztus végéig hat ember vesztette életét a tóban, közülük öten a nyári hónapokban – olvasható a Sonline-on.

A balatoni vízbefulladások száma már meghaladta a 2025-ben feljegyzett öt esetet, ugyanakkor egyelőre jóval elmarad a 2024-es adattól, amikor tizenöten haltak meg a Balatonban.

A statisztika január 1. és augusztus 31. közül való, vagyis az idei szám még nem tekinthető lezárt éves adatnak a somogyi rendőrség szerint.

Ugyanakkor 2024-ben 9-cel nagyobb volt ez a rettentő szám.

Hosszabb időtávon pedig jelentősen javult a helyzet. A rendőrség tájékoztatása szerint az 1990-es évek elején évente még csaknem ötven haláleset történt a Balatonban. A vízi közlekedés biztonságát javító összetett intézkedések és a viharjelző rendszer fejlesztése nyomán ez a szám a 2000-es évek végére húsz körülire, a 2020-as évek elejére pedig megközelítőleg tízre csökkent.

A tó nyári forgalma ugyanakkor továbbra is komoly feladatot ró a vízi rendőrökre és a vízimentőkre. Egy forró júliusi napon akár 300–350 ezer ember is fürdőzhet a Balatonban, ami a legnagyobb vidéki városok lakosságának többszörösével ér fel.