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A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Kötcse: Orbán Viktor üzent

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor egy videóüzenettel jelzi, milyen nagy jelentősége van a kötcsei rendezvénynek a Fidesz szempontjából. A szombati esemény zárásaként a korábbi miniszterelnök mond beszédet.

„Visszatértem. Akkor csapjunk a lovak közé!” Ezzel az üzenettel hangol Kötcse előtt Orbán Viktor.

Szombaton tartják a kötcsei találkozót.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte: a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány – a Fidesz pártalapítványa – elnöke egy pénteki Facebook-videóban azt mondta: az eseményen két kerekasztal beszélgetéssel készülnek. Délelőtt Márai Sándort idézve "Ilyen nagy dolog a szabadság?" címmel szerveznek beszélgetést, ahol jogászok fogják körüljárni az aktuálpolitikai történéseket, a délutáni program során pedig összegzik az elmúlt 16 év sikereit és azt is megvitatják, mi az, ami már most "repedezik" az előző időszak munkájából – írja az MTI.

A hagyományosan zártkörű esemény zárásaként pedig Orbán Viktor mond beszédet – tette hozzá.

Kavecsánszki Ádám a videóban arról is beszélt: fontos, hogy zártkörű legyen a találkozó, mert a politika az elmúlt években megváltozott, minden a nyilvánosság előtt történik, ezért szükség van olyan pillanatokra, amikor jobban oda tudnak figyelni egymásra.

Kötcse a személyes találkozásokról szól, és arról, hogy a külvilágot kicsit magunk mögött hagyjuk, és arra koncentrálunk, ami ott Dobozy-kúria kertjében és az ott felállított sátorban történik – fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy milyen hatással lesz a találkozóra, hogy újra ellenzékben van a Fidesz, azt válaszolta:

a közösség erejét a nehéz idők mutatják meg, szerinte a javukra válik, ha a résztvevők és a politikai közösségük tekintetében is „lesz egy felfrissülés és megújulás”.

Úgy vélte: abban is biztosan más lesz Kötcse, hogy akik idén részt vesznek ezen a találkozón, azok biztosan erős oszlopai a polgári Magyarországnak, és nem csak „pillanatnyi haszonélvezői” a közösségnek.

A találkozót (kötcsei polgári piknik, kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják a kötcsei Dobozy-kúriában fideszes és KDNP-s politikusok, valamint a párt holdudvarába tartozó gazdasági és kulturális szereplők részvételével.

Az esemény csak egyszer, 2020-ban a koronavírus-járvány miatt maradt el.

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Kötcse: Orbán Viktor üzent

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