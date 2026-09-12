Pont ilyen időnek kell lennie ezen a napon – időjárás

Egyértelműen itt az ősz, a hétvégére a délkeleti országrészben is visszaesik a hőmérséklet, de éppen oda, ahová körülbelül való ilyenkor, azért melegebb lesz, mint pénteken volt a HungaroMet jóslata szerint.

Hajnalban már megtörtént ez az áthelyeződés, igaz, délekeleten már szakadozottabban jelent meg a felhőzet, így annyi eső nem is esik ott.

Mivel nyugat felől felszakadozott a felhőzet, igen hidegen indult a reggel, 10 fok is alig volt (8-15 volt országszerte). Napközben aztán már mindenhol tényleg melegebb lesz, mint pénteken, amikor 17-18 fok volt, körülbelül 4 fokkal (20-22), és napsütés is lesz (keleten azért kellhet a pulóver). Kevés helyen lesz már zápor, szitálás.

Vasárnap a keleti tájakon is sütni fog már a nap, de nyugat felől egy közeledő front hatására ismét növekszik a felhőzet, de nagy csapadékra nem kell számítani, akkor 20-25 fok lesz a csúcs.

Hétfőn növekszik a csapadékhajlam, a fővárosban is, de sok eső ekkor sem lesz már.

A kedd nyugodt lesz, ezután újra esősebbre fordulhat az idő, de nem tudni, mi lesz a hőmérsékletekkel.

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