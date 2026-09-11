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A Dunaferr Dunai Vasműve 2023. február 16-án. A Dunaferr felszámolója januárban három hónapos működési szerződést kötött a brit-indiai Liberty Steel acélipari vállalattal, a társaság vizsgálja a vasmű további üzemeltetésének lehetőségét. A kormány februárban arról döntött, hogy hat hónapon keresztül kifizeti a Dunaferr dolgozóinak bérét.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Gyorssegélyt kap a Dunai Vasmű, de nem akármire

Infostart / MTI

A kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a közszolgáltatási szerződésben idén augusztusban felmerült költségek finanszírozására biztosítsa a pénzt.

A kormány több mint 657 millió forintot fordít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére – olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatban.

A tájékoztatás szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzése közérdek, és amennyiben ennek érvényesítéséhez a szükséges intézkedések finanszírozására a pénzügyi fedezetet a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani, az intézkedések teljesítése az állam feladata közszolgáltatási szerződés útján.

Ezért a kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a közszolgáltatási szerződésben idén augusztusban felmerült költségek finanszírozására biztosítson legfeljebb 657,103 millió forintot Magyarország 2026. évi központi költségvetéséből.

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Van elég munkás az építőiparban, csak az a kérdés, milyen – Koji László az Arénában

Van elég munkás az építőiparban, csak az a kérdés, milyen – Koji László az Arénában

Az építőipari szakképzést át kell alakítani, mert annak jelenlegi rendszerét 30 ezer tanulóra szabták, miközben már csak 8 ezren vannak az utánpótlásban. Ezt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Koji László mondta az InfoRádió Aréna című műsorában. A lakásáfával és az otthonok energiatakarékossági felújításával kapcsolatban is javaslatokat küldött a kormánynak az ÉVOSZ.
VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
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