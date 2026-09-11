Gyorssegélyt kap a Dunai Vasmű, de nem akármire

A kormány több mint 657 millió forintot fordít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére – olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatban.

A tájékoztatás szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzése közérdek, és amennyiben ennek érvényesítéséhez a szükséges intézkedések finanszírozására a pénzügyi fedezetet a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani, az intézkedések teljesítése az állam feladata közszolgáltatási szerződés útján.

Ezért a kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a közszolgáltatási szerződésben idén augusztusban felmerült költségek finanszírozására biztosítson legfeljebb 657,103 millió forintot Magyarország 2026. évi központi költségvetéséből.