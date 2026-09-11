Öt ember meghalt, negyvenen megsérültek a svájci buszbalesetben – videó

A busz Hollandiából érkezett, 48 embert szállított.

A hatóságok szerint a turistabusz egy korlátnak ütközött, majd letért az útról – közölte egy rendőrségi szóvivő. A jármű ezután oldalára dőlt.

A baleset helyszínéről készült, a médiában megjelent fotók a felborult buszt az oldalán fekve, egy út melletti mezőn mutatták. Számos mentő- és tűzoltóautó, valamint több helikopter is a helyszínen volt.

Az érintett busz a holland Oad utazási iroda tulajdonában volt. Arjan Koster, az Oad vezérigazgatója az ANP hírügynökségnek elmondta, hogy nem tud további részleteket közölni a balesetről, és hogy jelenleg az áldozatok megsegítése a legfontosabb.

A turistacsoportot szállító busz hétfőn indult Ausztriába. A baleset napjára egynapos kirándulást terveztek Svájcba – olvasható az ORF honlapján.

A mentésről készült videó itt látható.