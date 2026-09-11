MOL: támogatjuk a kormány intézkedését a gázolaj kompenzációval kapcsolatban

A Mol egyetért a kormányzat intézkedésével, amely a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat támogatja - reagált a Mol pénteken Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, miszerint havi 5 ezer forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős, dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai.

A Mol az MTI-hez eljuttatott közleményében rámutatott: azért támogatják a kormány döntését, mert úgy vélik, hogy a védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Azonnal kiszorítaná az üzemanyag-importot, napokon belül dízel- és benzinhiányhoz vezetne.