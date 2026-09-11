A 15. emeletről ugrott a halálba az asszony Budapesten

Alapvetően az anyukájával és a két kiskorú lányával lakott itt, de szerencsére most csak egyedül tartózkodott itt Viktória. A problémái, viselkedése miatt a gyerekeket már elvették tőle, az édesanyja pedig jelenleg kórházban tartózkodik – mondta el a Blikknek az egyik szomszéd.

A lap úgy tudja, hajnalban még a 13. emeleten élők is nagy kiabálásra ébredtek, sikításra lettek figyelmesek, majd a csattanást is hallották. Mint kiderült, önkormányzati lakásban lakott az áldozat az édesanyjával és úgy tudjuk, hamarosan a kilakoltatás várt rájuk.

A lakás egyelőre biztosan használhatatlan, mert teljesen kiégett. A polgármester jelezte már, hogy intézkedik a teljes kiürítéséről és rendbetételéről.