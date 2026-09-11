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Friedrich Merz német kancellár felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Németország a következő EU-s költségvetés mielőbbi megnyirbálását sürgeti

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Friedrich Merz német kancellár szerint akkor, amikor az Európai Unió szinte minde tagállama megszorításokat kénytelen bevezetni, egy ekkora költségvetés egyszerűen nem engedhető meg.

Friedrich Merz német kancellár szerdán több százmilliárd eurós csökkentéseket sürgetett az Európai Bizottság hosszú távú költségvetési javaslatában, azzal érvelve, hogy a terv megfizethetetlen a belföldi kiadások visszafogásának idején – írja a Reuters.

Németország, Dánia, Hollandia, Ausztria, Finnország és Svédország is jelezte augusztusban, hogy a Bizottság által benyújtott, 2,33 millió milliárd eurós, 2028–2034-es költségvetési tervezetet „kiegyensúlyozottan” csökkenteni kellene úgy, hogy minden kiadási terület hozzájáruljon a megszorításokhoz.

Friedrich Merz kijelentette: Európának reformokra és realizmusra van szüksége. A kancellár ezt azután mondta, hogy Berlinben találkozott az Európai Tanács elnökével, António Costával. Merz megjegyezte, hogy a Bizottság javaslata a következő többéves pénzügyi keretre 60 százalékos emelést irányoz elő a jelenlegi hétéves költségvetési időszakhoz képest. Véleménye szerint

akkor, amikor az összes tagállam megszorításokat vezet be, ez egyszerűen nem engedhető meg.

Az EU több évre szóló pénzügyi keretének (MFF) elfogadásához mind a 27 tagállam szavazatára szükség van. António Costa és Friedrich Merz ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy még idén, 2026 végéig szeretnének megállapodásra jutni.

„Nem kérhetünk még többet a tagállamoktól” – jelentette ki Costa, hozzátéve, hogy új, saját forrásokat kell létrehozni a nemzeti költségvetések védelme érdekében, illetve minden tagállam büdzséjét tiszteletben kell tartani.

Friedrich Merz szerint minden szakpolitikai területen érvényesíteni kell a megszorításokat, egyben

azt a lehetőséget is elutasította, hogy a hiány áthidalását újabb közös hitelfelvétellel oldja meg az EU.

Mint mondta, a túlzott eladósodás veszélyezteti az államszövetség szuverenitását és cselekvőképességét.

A német kancellár arra is felszólított, hogy a következő költségvetés terelje a kiadásokat a védelem és a versenyképesség fejlesztése felé, mindezt azzal indokolta, hogy „egy 20. századi büdzsé” egyszerűen nem képes kezelni a jelen kor kihívásait.

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Kezdőlap    Külföld    Németország a következő EU-s költségvetés mielőbbi megnyirbálását sürgeti

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