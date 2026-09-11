Németország a következő EU-s költségvetés mielőbbi megnyirbálását sürgeti

Friedrich Merz német kancellár szerdán több százmilliárd eurós csökkentéseket sürgetett az Európai Bizottság hosszú távú költségvetési javaslatában, azzal érvelve, hogy a terv megfizethetetlen a belföldi kiadások visszafogásának idején – írja a Reuters.

Németország, Dánia, Hollandia, Ausztria, Finnország és Svédország is jelezte augusztusban, hogy a Bizottság által benyújtott, 2,33 millió milliárd eurós, 2028–2034-es költségvetési tervezetet „kiegyensúlyozottan” csökkenteni kellene úgy, hogy minden kiadási terület hozzájáruljon a megszorításokhoz.

Friedrich Merz kijelentette: Európának reformokra és realizmusra van szüksége. A kancellár ezt azután mondta, hogy Berlinben találkozott az Európai Tanács elnökével, António Costával. Merz megjegyezte, hogy a Bizottság javaslata a következő többéves pénzügyi keretre 60 százalékos emelést irányoz elő a jelenlegi hétéves költségvetési időszakhoz képest. Véleménye szerint

akkor, amikor az összes tagállam megszorításokat vezet be, ez egyszerűen nem engedhető meg.

Az EU több évre szóló pénzügyi keretének (MFF) elfogadásához mind a 27 tagállam szavazatára szükség van. António Costa és Friedrich Merz ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy még idén, 2026 végéig szeretnének megállapodásra jutni.

„Nem kérhetünk még többet a tagállamoktól” – jelentette ki Costa, hozzátéve, hogy új, saját forrásokat kell létrehozni a nemzeti költségvetések védelme érdekében, illetve minden tagállam büdzséjét tiszteletben kell tartani.

Friedrich Merz szerint minden szakpolitikai területen érvényesíteni kell a megszorításokat, egyben

azt a lehetőséget is elutasította, hogy a hiány áthidalását újabb közös hitelfelvétellel oldja meg az EU.

Mint mondta, a túlzott eladósodás veszélyezteti az államszövetség szuverenitását és cselekvőképességét.

A német kancellár arra is felszólított, hogy a következő költségvetés terelje a kiadásokat a védelem és a versenyképesség fejlesztése felé, mindezt azzal indokolta, hogy „egy 20. századi büdzsé” egyszerűen nem képes kezelni a jelen kor kihívásait.