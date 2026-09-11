Forsthoffer Ágnes bejelentést tett: új vezetőket keresnek az összes tankerület élére – videó

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minszter tette közzé a Facebook-oldalán azt a videót, amelyben Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke bejelenti: új vezetőket keresnek mind a 60 tankerület élére, a pályázatokat szeptember 20-ig lehet benyújtani. Mint fogalmazott: az oktatásban teljes szemléletváltásra van szükség, amelynek a helyi viszonyok ismeretére és szakmai cselekvésre kell épülnie. „A változás helyben kezdődik, az oktatás mindannyiunk közös ügye. Nem túlzás azt mondani, hogy az ország jövője múlik rajta” – mondta az Országgyűlés elnöke.

Forsthoffer Ágnes szerint az oktatás javításához nem elegendő központilag meghatározni, milyen változásokra van szükség, ugyanis a helyi sajátosságokat is figyelembe kell venni. Mint mondta, most nyílik lehetőség „a teljes szemléletváltásra”, ehhez pedig szakmai cselekvésre van szükség.

Az Index összefoglalója szerint az augusztus 17-i Magyar Közlönyben már megjelentek azok a módosítások, amelyek jelentősen enyhítették a tankerületi vezetők kinevezésének feltételeit. Az új szabályok szerint az töltheti be a pozíciót, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább kétéves vezetői gyakorlattal rendelkezik.

A videó alatt Lannert Judit miniszter kommentben köszöni meg a házelnöknek, hogy a szívén viseli a gyermekek és az oktatás sorsát.