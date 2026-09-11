Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szeptember 11-e hosszú árnyéka – ezzel a címmel jelentetett meg egy aktuális tanulmányt a Migrációkutató Intézet a 25 évvel ezelőtt történt New York-i ikertornyok ellen elkövetett terrortámadás évfordulóján. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője többek között arról is beszélt az InfoRádióban, mit üzen a világnak ez a merénylet.