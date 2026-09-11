Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
14.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász
16.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője
18.00 Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
23.00 Müller Veronika professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya
Vasárnap
05.00 Vadnai Jonatán világbajnok vitorlázó
8.00 Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
13.00 Major Róbert rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
14.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész
16.00 Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező
18.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
23.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Hétfő
3.00 Rusvai Miklós víruskutató
5.00 Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke