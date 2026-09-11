Fekete fű és sár – Halász Bence „rocksztárnak” érezte magát

Az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon 84,25 méteres országos csúccsal aranyérmes kalapácsvető úgy érzi, ennél lényegesen jobb formában érkezett a viadalra, ám nem tudott megküzdeni azzal, hogy az elmúlt nap esőzése miatt vizes körben kellett dobnia.

„Ez sajnos nem az a verseny volt, amire számítottunk. Sajnos

az esőzés miatt a leterített szőnyeg olyan volt, mint a mocsár, és abból a vizet gyakorlatilag folyamatosan vittük be a körbe,

ami egyre rosszabb lett, így pedig nem lehetett fogást találni benne. Pedig azt tudjuk, hogy száraz körülmények között ez egy nagyon jó dobókör” – mondta a Dobó SE atlétája, aki kiemelte, legalább három méter maradt benne, de még mindig jobban járt mint az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg, aki két érvénytelen kísérlettel búcsúzott. „Az edzések azt mutatták, hogy jó formában vagyok, sajnálom, hogy ezt most nem tudtam megmutatni.”

Halász szerint a verseny nagyon jó kezdeményezés, a különleges körülmények és a hazai publikum pedig feldobták.

„Mint minden nagy verseny előtt, így most is izgultam, de amikor az ember bevonul a stadionba és több ezerszer hallja, hogy hajrá magyarok, hajrá Bence, az nagyon szívmelengető érzés” – jegyezte meg Halász. „A fekete fű nem zavart, sőt, kifejezetten tetszett. Egyébként összességében is nagyon menő volt és kicsit rocksztároknak éreztük magunkat, a menő székekkel, meg az ehhez hasonló dolgokkal. A lebonyolítás volt egy kicsit zavaró, én nagyon nem szeretem ezt a négy dobásos versenyt.”

A 100 gáton tizedik helyen végzett Kozák Luca – ellentétben Halásszal – maximálisan elégedett volt a versenyével, amivel kicsit magát is meglepte.

„Nem gondoltam volna, hogy életem harmadik legjobb eredményére leszek itt képes. Úgy gondolom, hogy a 12.68 és a tízedik hely is nagyon extra, örülök neki” – mondta a debreceni sprinter, aki úgy érzi, karrierje eddigi legjobb, legstabilabb szezonját zárta, mely során háromszor futott 12.70-en belül és egyszer 12.60-on belül. Ötödik lett az Európa-bajnokságon, 12.59 másodperces legjobbjával pedig országos csúcsot ért el. „Nagyon motiválttá tett ez az év. Most egy nagyot pihenek, aztán novemberben kezdem az edzéseket.”