Paks: fontos figyelmeztetést tett közzé a vízügy

Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon, Dunaszentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték: a ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon, Pakson, ahol "rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt".

Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a dunaszentbenedeki oldalon a kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltó táblákat.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál: összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.

Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Jelezte: még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében.