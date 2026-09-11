Figyelmeztet a Magyar Államkincstár: következményekkel jár, ha valaki ezt elmulasztja

A Magyar Államkincstár arra figyelmeztette a kincstári ügyfeleket, hogy a befektetési szolgáltatások (állampapír-forgalmazás) igénybevételéhez szükséges MiFID nyilatkozatot 2026 októberétől háromévente kötelező megújítaniuk – számolt be róla a haszon.hu.

A MiFID nyilatkozat egy rövid kérdéssor, amelynek célja az ügyfél befektetési ismereteinek, tapasztalatának és pénzügyi döntésekkel kapcsolatos tájékozottságának a felmérése. A nyilatkozat alapján állapítható meg, hogy az adott befektetési termék vagy szolgáltatás megfelelő-e az ügyfél ismereteinek és tapasztalatának, valamint, hogy az ügyfél tisztában van-e a befektetésekkel járó kockázatokkal.

A Kincstár azt kéri az ügyfelektől, hogy a megújítási kötelezettség teljesítése érdekében a nyilatkozatot az elérhetővé válását követően töltsék ki. A nyilatkozatot kitölthetik online a WebKincstár és MobilKincstár felületen, továbbá személyesen az állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatokon.

A nyilatkozat megújításának hiányában sem az ügyfél, sem a Kincstárban általa hivatalosan meghatalmazott személy nem tud majd tranzakciókat kezdeményezni vagy egyéb rendelkezéseket tenni értékpapírszámlája tekintetében.