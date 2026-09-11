Forsthoffer Ágnes Balatont is vitt Berlinbe – fotó

A magyar nagykövetségen munkaebéd keretében folyt egyeztetés a Bundestag CDU/CSU-frakció magyar parlamenti baráti kör tagjaival.

A magyar házelnök külön tárgyalt Gunther Krichbaum Európa-ügyi államminiszterrel, Omid Nouripourral, a Bundestag alelnökével, valamint Prof. Dr. Anja Karliczek korábbi szövetségi miniszterrel, a parlament Turisztikai Bizottságának elnökével.

Délután Annegret Kramp-Karrenbauer elnök asszonnyal, a Konrad-Adenauer-Stiftung, vagyis az európai integráció egyik alapítójáról, Konrad Adenauer CDU-politikusról elnevezett alapítvány vezetőjével folytatott megbeszélést Forsthoffer Ágnes.

A több száz fős közönség előtt megtartott vitaindító beszédében, valamint a Thorsten Frei CDU/CSU Bundestag-frakció vezetőjével folytatott pódiumbeszélgetés során a jogállami intézmények megerősítéséről, a demokratikus parlamenti folyamatok helyreállításának hazai tapasztalatairól és a cselekvőképes polgári közép szerepéről fejtette ki álláspontját a magyar házelnök.