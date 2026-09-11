Baj van a brit légiirányító rendszerrel, egy hét alatt több mint kétezer járatot töröltek

Már megint a NATS-szal van baj – azaz a brit Nemzeti Légiirányító Rendszerrel. Az ebben bekövetkezett hiba vezetett ugyanis ahhoz a héten, hogy több, mint kétezer brit repterekről induló vagy oda érkező járatot töröltek.

Lekésett esküvők, a nagymamának vett ajándékút elmaradása, a főszezon utáni csendes nyaralás is sokaknál kútba esett.

Még pár napig eltarthatnak a fennakadások.

Csak fokozza az utasok haragját az is, amit a brit Polgári Repülési Hatóság, a CAA sugall: a keddi, illetve szerdai járattörléseket és késéseket okozó NATS-rendszerhiba valószínűleg „rendkívüli körülménynek” minősül a légi utasok jogaira vonatkozó előírások szerint. Ez azt jelenti, hogy akinek közvetlenül a technikai hiba miatt törölték vagy késleltették a járatát, az várhatóan nem lesz jogosult kártérítésre. A jegy ára, illetve indokolt esetben az ellátás és szállás költségeinek visszakövetelése azonban jogos lehet.

A káoszt – ami egyébként az elmúlt években már a harmadik hasonló eset – egy, a NATS repülési adatfeldolgozó rendszerében bekövetkezett technikai hiba okozta. Ennek nyomán a rendszer négy órán át akadozott, és bár a hibát még kedd délután elhárították, a járatok és a személyzet átcsoportosításának következményei még napokig éreztették hatásukat.

A NATS vezérigazgatóját, Martin Rolfét szerdán berendelte Heidi Alexander brit közlekedési miniszter.

Annak ellenére, hogy két légitársaság, a Ryanair és a Wizzair is gyakorlatilag a fejét követeli, a találkozó után a kormány közölte, hogy továbbra is bízik benne.

Rolfe viszont egy hetet kapott, hogy teljes körű vizsgálatot folytasson le és jelentést nyújtson be. A miniszter szerint elkerülhető lett volna a hiba és közölte: nem kibertámadás történt.

Rolfe csütörtökön már azt hangsúlyozta: a mostani eset nem azonos a 2023-as, hasonló légiirányítási káosszal. Michael O'Leary, a Ryanair szabadszájú főnöke viszont azt mondta hazudik: a cégét a NATS eredetileg arról tájékoztatta, hogy most is egy hibás repülési terv okozta a rendszertúlterhelést, hasonlóan a 2023-as esethez – mondta.

A Wizz Air már korábban megjegyezte, hogy a NATS jelenlegi formájában „alkalmatlan feladata ellátására”. A cég brit ágának igazgatója, Yvonne Moynihan egy interjúban hozzátette: az, hogy dühös, enyhe kifejezés. Rendszerszintű bajok vannak, a légiirányító szolgálat vezetője azonnal mondjon le és a kormány haladéktalanul reformálja meg a szervezetet – követelte. A Wizz Airnek kedden 24 járatát kellett törölnie, több mint húsz további járata pedig jelentősen késett, így csak nála több mint tízezer utast érintett a fennakadás.

A kormány viszont – azzal a nyilatkozattal, hogy továbbra is bízik Rolfe-ban – egyelőre nem engedett a légitársaságok nyomásának – annak ellenére, hogy egyes utasok azt mondták „a pokol 24 óráját élték át”, miközben a padlón aludtak, nem tudták mi van a csomagjukkal és válaszra vártak a reptéri személyzettől.