Bravúros szereplés: három arannyal zárt a magyar válogatott

A hazai szövetség tájékoztatása alapján a felnőttek között Tóth Csaba a 81 kilogrammos súlycsoportban a döntőig menetelt, ahol nagy csatában maradt alul litván ellenfelével szemben. Az elit kategóriában Horváth-Tóth Enikő az 54, Melis Bálint pedig az 57 kilogrammos súlycsoportban állhatott a dobogó harmadik fokára.

Az U24-eseknél - amelyet azért hozott létre a nemzetközi szövetség, hogy a 17 és 23 év közötti versenyzők fokozatosabban léphessenek át a juniorból a felnőtt mezőnyébe - Hornyik Míra (67 kg), Tóth Dzsesszika (71 kg) és Nyári László (81 kg) világbajnoki címet szerzett. Mészáros Dorián ugyancsak dobogóra állhatott, a 75 kilogrammos súlycsoportban bronzérmet szerzett.

"Tíz versenyzőből heten érmet szereztek, ami óriási eredmény. Természetesen azokról sem szabad megfeledkezni, akik ezúttal nem jutottak dobogóra, hiszen ők is nagyon jól küzdöttek, és a felkészülésük is kiváló volt. Amit most nem sikerült megvalósítani, azon tovább dolgozunk, és a következő Európa-bajnokságon igyekszünk javítani" – értékelt Dudok Károly, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnöke.

"Tóth Csaba elit világbajnoki ezüstérme nagyon szűk körbe emeli őt. Emlékeim szerint Spéth Norbert és Nardelotti Zoltán után ő a harmadik magyar, aki az elmúlt tíz évben elit világbajnoki döntőt tudott vívni. Ez nagyon nagy eredmény. Az U24-esektől az Európa-bajnoki aranyérmekhez már hozzászokhattunk, most azonban néhány világbajnoki címmel is elkényeztettek bennünket" – tette hozzá.

A magyar válogatott következő nagy nemzetközi versenye az október 17. és 25. között Párizsban sorra kerülő Európa-bajnokság lesz.