Méreggel szennyezett gyerekételt hívtak vissza, nehogy odaadja csemetéjének

Aflatoxin nevű méreggel szennyezett a Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű gyümölcspüréje – írja a Lidl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság – közlése nyomán a hvg.hu.

A boltlánc belső ellenőrzése során mutatta ki a szennyezettséget, és kezdeményezte a termék visszahívását. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

A mérgező anyaggal való szennyeződés a CBS GmbH Co. KG által gyártott, 05.06.2027 (15 L156 D), valamint a 10.06.2027 (15 L161 D) lejárati idejű és tételazonosítójú, 100 grammos kiszerelésű termékeket érinti.

Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek. Az aflatoxin egy Aspergillus penészgombák által termelt mikotoxin, leggyakrabban a gabonafélékben, kukoricában, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordulnak elő.

A mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget és daganatos megbetegedést okozhat.