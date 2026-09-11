ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.31
usd:
314.1
bux:
150815.01
2026. szeptember 11. péntek Teodóra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy apuka bébiétellel eteti az etetőszékben ülő kisgyermekét.
Nyitókép: Pexels

Méreggel szennyezett gyerekételt hívtak vissza, nehogy odaadja csemetéjének

Infostart

A mangó-alma-őszibarack ízű, Lupilu márkájú gyümölcspüré mérgező anyaggal szennyeződhetett, károsíthatja a májat és a vesét.

Aflatoxin nevű méreggel szennyezett a Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű gyümölcspüréje – írja a Lidl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság – közlése nyomán a hvg.hu.

A boltlánc belső ellenőrzése során mutatta ki a szennyezettséget, és kezdeményezte a termék visszahívását. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

A mérgező anyaggal való szennyeződés a CBS GmbH Co. KG által gyártott, 05.06.2027 (15 L156 D), valamint a 10.06.2027 (15 L161 D) lejárati idejű és tételazonosítójú, 100 grammos kiszerelésű termékeket érinti.

Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek. Az aflatoxin egy Aspergillus penészgombák által termelt mikotoxin, leggyakrabban a gabonafélékben, kukoricában, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordulnak elő.

A mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget és daganatos megbetegedést okozhat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Méreggel szennyezett gyerekételt hívtak vissza, nehogy odaadja csemetéjének

fogyasztóvédelem

gyümölcs

termékvisszahívás

mérgező anyag

bébiétel

püré

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben
Péntek este kezdődik a háromnapos, naponta háromórás atlétikai Világdöntő Budapesten, amelyre a legnagyobb világsztárok is eljönnek. A versenyen kiemelkedő eredményt remél az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bencétől a magyar szövetség új elnöke, Tajti-Márton Anita. Az elnök az InfoRádióban beszélt a Világdöntőről, és az esélyekről.
 

Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőn is csúcsra tör

Sport a tévében: 19 órakor kezdődik a budapesti atlétikai Világdöntő

A péntekinél kellemesebb idő ígérkezik az Atlétikai Világdöntő hétvégi napjaira

Somkuti Bálint: szeptember 11. után vett óriási fordulatot az amerikai külpolitika

Somkuti Bálint: szeptember 11. után vett óriási fordulatot az amerikai külpolitika

2001. szeptember 11. nem csupán egy 3000 halálos áldozattal járó terrortámadás időpontja: innentől vett olyan új irányt az amerikai érdekérvényesítés a külpolitikában, amilyet ma is látunk – mondta Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban, hozzátéve: ez felszínre hozta a nyugati világon belülli törésvonalakat is.
 

9/11: a terrortámadás után hazudtak a lakosságnak – állítja New York polgármestere

Az amerikaiak csaknem fele a szeptember 11-i terrortámadást tartja élete legfontosabb történelmi eseményének

VIDEÓ
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.11. péntek, 18:00
Fejes Dániel
világbajnok kenus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elárulta az államtitkár a Tisza-kormány receptjét: nagy hiánycsökkentés jön megszorítás és recesszió nélkül

Elárulta az államtitkár a Tisza-kormány receptjét: nagy hiánycsökkentés jön megszorítás és recesszió nélkül

A Tisza-kormány első két évének költségvetési politikája, az egyensúly és a növekedés összeegyeztethetősége, valamint az államadósság és az euró felé vezető út lesz a Közgazdász-vándorgyűlés egyik kiemelt gazdaságpolitikai panelbeszélgetésének témája, amin több államtitkát is részt vesz. Az eseményről élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb kemény éjszaka a háborúban: Oroszország 160 drónnal támadt, Ukrajna olajfinomítóra csapott le

Újabb kemény éjszaka a háborúban: Oroszország 160 drónnal támadt, Ukrajna olajfinomítóra csapott le

Oroszország az éjszaka folyamán 160 drónnal és egy cirkálórakétával támadta Ukrajnát, a válaszcsapásokban az ukránok olajfinomítót céloztak.

BBC
Business Sport Travel Science
9/11 victims remembered 25 years on from September 11 attacks

9/11 victims remembered 25 years on from September 11 attacks

Memorials to honour those killed will be held at the site of New York's World Trade Center and at the Pentagon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 11. 11:30
Tölgyessy Péter: április 12-én elkezdődött a tömegdemokrácia korszaka Magyarországon
2026. szeptember 11. 10:42
Újabb 14 embert gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben
×
×