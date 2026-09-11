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Nyitókép: Roman Budnyi/Getty Images

Felfoghatatlan mennyiségű kokain egyben – európai vizeken kapcsolták le

Infostart / MTI

Kihallgatták Hollandiában azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem négy tonna kokaint próbált meg Ghánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni – közölte az illetékes holland ügyészség pénteken.

A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkerque kikötőjében.

A Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint a francia vámhatóság emberei 3,9 tonna kokaint fedeztek fel hétfőn egy hajó rakományának ellenőrzése közben.

„A Ghánából indult hajót, mely a belgiumi Antwerpen kikötőjébe tartott, célzott művelet keretében vizsgálták át. A kábítószert műanyaghulladékot tartalmazó konténerekben rejtették el” – tudatták a hatóságok.

A holland ügyészség tájékoztatása szerint a férfi, akit a hollandiai Dordrechtben fogtak el szeptember 4-én, a gyanú szerint felelős volt a nagy mennyiségű kábítószer szállításának megszervezésért, valamint előkészületeket tett további kokainszállítmányok Hollandiába juttatására még ebben az évben.

A férfit csütörtökön állították bíróság elé, és további két hétre előzetes letartóztatásba helyezték. Szigorított őrizet alatt áll, ami azt jelenti, hogy kizárólag ügyvédeivel tarthat kapcsolatot, a hatóságok pedig csak korlátozott információkat hozhatnak nyilvánosságra a nyomozásról.

A hírportál információi szerint a kokain egy részét a nemzetközi kábítószer-kereskedelem egyik kulcsfigurája, az alvilágban Bolle Jos néven ismert holland Jos Leijdekkers drogkereskedő hálózatnak szánták. Leijdekkers, aki szerepel az Europol legkeresettebb bűnözőinek listáján, évek óta szökésben van. Legutóbbi információk szerint Sierra Leonéban tartózkodik, a nyugat-afrikai ország azonban nem működik együtt Hollandiával a kiadatási kérelme ügyében.

A holland bűnöző hálózatának tulajdonított legutóbbi kokainszállítmány lefoglalása során 30 tonna kokaint koboztak el a spanyol haditengerészet és a holland rendőrség együttműködésével Nyugat-Afrika partjainál még májusban.

A holland ügyészség nem erősítette meg a szökésben lévő drogkereskedő érintettségét az ügyben – tette hozzá a hírportál.

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