Végrehajtási vizsgálóbizottság: kezdődnek a személyes meghallgatások

Első alkalommal Hack Péter jogtudóst, egyetemi tanárt, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakértőjét hívják meg.

Toroczkai László (Mi Hazánk), a testület elnöke elmondta: Hack Péter 1994-ben, a végrehajtói rendszer profitorientált irányba mozdításakor „egyfajta váteszként” megjósolta a lehetséges jövőbeni problémákat, Szabó Máté volt az, aki 2007-ben ombudsmanként átfogó vizsgálatot rendelt el a végrehajtók elleni, tömegessé váló panaszok ügyében, míg Fiszter Zsuzsanna az utóbbi tíz évben a területen szerzett tapasztalatait oszthatja meg a bizottsággal.

Számítunk arra, hogy ők önként segíteni fogják a bizottság munkáját – mondta a testület elnöke, aki arról beszélt, hetvenhez közelít a meghallgatni kíván személyek száma, ezért lesznek, akiket személyesen, és lesznek, akiket írásban kérdeznek.

Ennek indokaként azt hozta fel, hogy érzékelik az ügyben a társadalom sürgető nyomását, ezért nem javasolja a testület december végéig tartó mandátumának meghosszabbítását.

Toroczkai László azt is elmondta: a közelmúltban két informális ülést is tartott a testület az egészen elképesztő irat-, illetve adatmennyiség feldolgozásának érdekében, majd arról beszélt, több megkeresett szerv nem vagy nem teljes mértékben adta át a bizottság által kért adatokat.

A bizottság egyhangú szavazással úgy határozott: a kért 30, illetve 60 nap helyett 15 napos haladékot adnak – szeptember 28-i határnappal – az azt igénylő szervezeteknek az információszolgáltatásra, valamint további adatok átadására szólítják a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Magyar Országos Közjegyzőpi Kamarát és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát.

Kiss Máté Zsolt (Tisza) az ülésen azt hangsúlyozta az ülésen: gőzerővel halad a bizottság munkája, és a mostani nem az utolsó adatbekérésük lesz.