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Toroczkai László, a testület Mi Hazánk párti elnöke (asztalfõn, b2), mellette Gyöngyösi István, Tisza párti alelnök (b), Imre Bernadett (b3) és Várnagy Csaba Szabolcs (b4) bizottsági munkatársak az Országgyûlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2026. július 29-én. Balról Molnár Zoltán (b) és Kiss Máté Zsolt (b2), a testület Tisza párti tagjai, jobbról Nacsa Lõrinc, a bizottság KDNP-s tagja.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Végrehajtási vizsgálóbizottság: kezdődnek a személyes meghallgatások

Infostart / MTI

A jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága – döntött szerdai ülésén egyhangú szavazással a testület.

Első alkalommal Hack Péter jogtudóst, egyetemi tanárt, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakértőjét hívják meg.

Toroczkai László (Mi Hazánk), a testület elnöke elmondta: Hack Péter 1994-ben, a végrehajtói rendszer profitorientált irányba mozdításakor „egyfajta váteszként” megjósolta a lehetséges jövőbeni problémákat, Szabó Máté volt az, aki 2007-ben ombudsmanként átfogó vizsgálatot rendelt el a végrehajtók elleni, tömegessé váló panaszok ügyében, míg Fiszter Zsuzsanna az utóbbi tíz évben a területen szerzett tapasztalatait oszthatja meg a bizottsággal.

Számítunk arra, hogy ők önként segíteni fogják a bizottság munkáját – mondta a testület elnöke, aki arról beszélt, hetvenhez közelít a meghallgatni kíván személyek száma, ezért lesznek, akiket személyesen, és lesznek, akiket írásban kérdeznek.

Ennek indokaként azt hozta fel, hogy érzékelik az ügyben a társadalom sürgető nyomását, ezért nem javasolja a testület december végéig tartó mandátumának meghosszabbítását.

Toroczkai László azt is elmondta: a közelmúltban két informális ülést is tartott a testület az egészen elképesztő irat-, illetve adatmennyiség feldolgozásának érdekében, majd arról beszélt, több megkeresett szerv nem vagy nem teljes mértékben adta át a bizottság által kért adatokat.

A bizottság egyhangú szavazással úgy határozott: a kért 30, illetve 60 nap helyett 15 napos haladékot adnak – szeptember 28-i határnappal – az azt igénylő szervezeteknek az információszolgáltatásra, valamint további adatok átadására szólítják a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Magyar Országos Közjegyzőpi Kamarát és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát.

Kiss Máté Zsolt (Tisza) az ülésen azt hangsúlyozta az ülésen: gőzerővel halad a bizottság munkája, és a mostani nem az utolsó adatbekérésük lesz.

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Kezdőlap    Belföld    Végrehajtási vizsgálóbizottság: kezdődnek a személyes meghallgatások

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