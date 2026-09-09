Polt Pétert és Balog Zoltánt is meghallgatná a kegyelmi botrányt feltáró vizsgálóbizottság

A testület rajtuk kívül döntött Csókay Lászlónak, a bicskei gyermekotthont egykor fenntartó fővárosi önkormányzat korábbi gyermekvédelmi osztályvezetőjének, valamint Csomós Miklós és Bagdy Gábor volt főpolgármester-helyetteseknek a meghallgatásáról.

Szintén meg kívánják hallgatni Mátrahalmi Tibort, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségének volt igazgatóját, Simon Lászlót, Fejér megye korábbi rendőrfőkapitányát és Szabó Mátét, aki ombudsmanként a bicskei üggyel kapcsolatos 2012-es jelentés készítője volt.

Arról is döntöttek, hogy a bizottság következő ülésén együttműködési kötelezettség nélkül hallgatják meg a bicskei gyermekotthon két dolgozóját zárt ülésen.

A többiek meghallgatására, immár együttműködési kötelezettséggel, az idézések kiküldése után 15-17 nappal kerülhet sor – hangzott el.

A bizottság tagjai valamennyi döntést egyhangúlag hozták meg.