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Érdeklõdõk az Ínség-sziklán a Szabadság hídnál 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél

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Túlszárnyalta a nyári aszályhelyzetet a keddi vízszint, több centivel a korábbi rekordminimum alá mentünk.

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél, ahol a mérőműszerek délre mindössze 1 centimétert mutattak kedden.

Ez az érték alacsonyabb vízszintet jelent a nyári hónapok súlyosan aszályos időszakában tapasztaltnál. Már júliusban megdőlt a 2018-as negatív rekord, hó végén 27 cm-t mért a Vízügy. Az apadás folytatódott, még közel 20 centit süllyedt a vízszint augusztusban – írja az Időkép.

Mára mindezt bővel felül-, azaz alulmúltuk az 1 centiméteres szinttel.

Az extrém alacsony vízállás nemcsak a folyami hajózást nehezíti meg jelentősen, hanem a vízi közlekedés biztonságát is közvetlenül veszélyezteti a mederben rejtőző akadályok miatt.

Számos hír szólt erről a nyáron, amelyekről a teljesség igénye nélkül mi is beszámoltunk. Bajánál egy egész hajóroncsot lehetett körbesétálni, Budapesten jól látható lett a meder aljára süllyedt régi Ferenc József híd roncsa a Szabadság hídnál.

A vízügyi szakemberek szerint a tartós csapadékhiány és a folyó vízgyűjtő területén tapasztalt rendkívüli szárazság együttesen vezetett ehhez az állapot kialakulásához. A Duna vízgyűjtőjére holnap érkezhet csapadék egy front kapcsán, ami előreláthatólag estére eléri hazánkat, így várhatóan emelkedni fog a vízszint.

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