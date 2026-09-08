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Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke az International Computer and Information Literacy Study (ICILS) számítógépes és információs műveltségmérés eredményét ismertető budapesti sajtótájékoztatón 2024. november 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Lemondott az Oktatási Hivatal elnöke

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke október 1-jei hatállyal.

A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta vezeti elnökként az Oktatási Hivatalt.

„Hangsúlyosan kijelentem, hogy lemondásomnak nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka. Sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető voltam és vagyok” – fogalmazott a közleményben a leköszönő elnök, aki felidézte: pályája során tizenkét oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt kilenc egymást követő kormányzat alatt.

Azt írta: döntése mögött „elsősorban emberi tényezők állnak, több mint negyven évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát.”

A közleményben az OH elnöke emlékeztetett, hogy több mint négy évtizede dolgozik a magyar oktatási ágazatban, ebből 28 évet a magyar államigazgatásban töltött vezetőként, 11 évet pedig az Oktatási Hivatalban elnökhelyettesként, illetve elnökként. Utóbbi a pályája egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt - közölte.

Brassói Sándor kitért arra is, hogy az elmúlt hat évben innovatív lépésekkel korszerűbbé, hatékonyabbá és átláthatóbbá tették mind a hivatal, mind a köznevelési és a felsőoktatási ágazat működését.

Közölte, az OH a magyar oktatási rendszer legerősebb „motorjává” vált, amelyet professzionális belső szakembergárda erősít.

A távozó elnök kitért arra is: lemondásának nincs köze a Déryné Programmal kapcsolatos hírekkel. A Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel miniszteri utasításra bontott szerződést szeptember 4-én az OH.

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