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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekrõl szóló törvény vitáján az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Szerződést bontott az Oktatási Hivatal a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

Infostart / MTI

Felbontotta szerződését az Oktatási Hivatal a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel - közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

A tárcavezető az írta: „a mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént.” A Déryné szakmai tartalmai a Nemzeti Köznevelési Portálról lekerülnek – tette hozzá.

Lannert Judit kiemelte: fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika.

Ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium bevonásával, velük egyeztetve fogják kiválasztani – közölte a miniszter.

A Déryné Program csütörtökön közölte, hogy az Oktatási Hivatallal június 1-jén együttműködési megállapodást kötött arról, hogy színházi, drámapedagógiai és oktatási célú szakmai anyagai az iskolai tanításban is megjelenhetnek. Ezt a szakma több képviselője kifogásolta, és a Magyar Színházi Társaság is megdöbbenését fejezte ki, jelezve a Facebook-oldalán: az ügyben levelet írt a miniszternek.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán a történteket „az előző rendszerből még itt maradt politikai kinevezettek utóvédharcának” nevezte, és kiemelte: az Oktatási Hivatal kötött szerződést a Déryné Programmal, nem a Tisza-kormány oktatási minisztériuma.

A Déryné működését racionalizáljuk, eredeti céljait nem kétségbe vonva, de az ideológia vezéreltsége okán alapos átvizsgálásnak vetjük alá. Nem az számít, hogy ki melyik tábor tagja, hanem hogy milyen minőséget tud letenni az asztalra – írta az államtitkár.

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