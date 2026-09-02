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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Amíg a szülők koncerten voltak, a felvigyázójuk zaklatta a gyerekeket

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16 év fegyházat kapott a tettes első fokon.

Szüleik távollétében zaklatta szexuálisan a felügyeletére bízott sértetteket a terhelt – közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

Tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a terhelt ellen a Pest Vármegyei Főügyészség, a Budapest Környéki Törvényszék pedig 2026. szeptember 1-jén megtartott nyilvános és folytatólagos tárgyalásán hirdetett ítéletet a büntetőügyben.

2023 tavaszán a vádlott megismerkedett egy élettársi kapcsolatban élő párral és három gyermekükkel, a sértettekkel. Összebarátkozott a szülőkkel, a vádlott rendszeresen látogatott el a család otthonába, ahol gyakran játszott, tévézett a gyerekekkel, vagy játszótérre vitte őket.

2024. augusztus 18-án a vádlott fagyizni vitte a sértetteket, majd felajánlotta szüleiknek, hogy amíg ők koncertre mennek, vigyáz a gyerekekre.

Amíg a szülők távol voltak, a vádlott a sértettekkel tévézett, közben pedig szexuális cselekményt végzett velük.

Amikor a sértettek tiltakozni kezdtek, a vádlott abbahagyta a cselekményt és felhívta a sértettek figyelmét, hogy ne beszéljenek a szüleiknek a történtekről. Másnap a sértettek beszámoltak otthon a történtekről, édesapjuk pedig bejelentést tett a rendőrségen.

A törvényszék a vádlottat 3 rendbeli szexuális erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őt a bíróság – halmazati büntetésül –

16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A döntéssel szemben vádlott és védője teljeskörű fellebbezést jelentett be, így az ítélet nem jogerős.

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