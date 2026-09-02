A laborban összekeverték a mintákat, lett is bonyodalom

Horváth Jácint arról számolt be, hogy újabb méréseket végeztek az elmúlt hónapban az azbesztgyanús helyszíneken, és ismét megvizsgáltatták a Széchenyi téren korábban pozitívnak jelzett parkoló mészkővel borított részét.

„Gyanús volt ugyanis, hogy a korábbi mérésben nem a bazalt, hanem a mészkő jelzett pozitív mintát”, de bevizsgáltatták a parkoló bazaltos burkolatát is, és mindkét minta negatív lett – közölte.

Kiderült, hogy „a korábbi mérés során a laborban összecserélték a Széchenyi téri mintát egy olyan mintával, amely nincs kint Nagykanizsa közterületein”. A teljes bizonyosság érdekében a polgármester újabb méréseket rendelt el a parkoló egészére, amelynek szerdán megérkezett eredménye igazolta, hogy a terület azbesztmentes, így a parkolót délután újból megnyitották.

Horváth Jácint jelezte ugyanakkor azt is, hogy további mintákat küldtek a laborba elsősorban közterületekről, lakossági bejelentések alapján, és ezekből két minta pozitív lett.

Az egyik az Eötvös téri és a Deák téri fák környékén lerakott szürke bazaltkő, amely nem a gyalogos felület része, így a kiporzás veszélye minimális. A városvezető ugyanakkor elrendelte az azonnali kalcium-kloridos kezelést, illetve előkészítik a kőzúzalék cseréjét.

A másik pozitívnak minősített terület egy magánszemély által a saját ingatlana előtt, de közterületen elhelyezett bazaltzúzalék. Az ingatlantulajdonost már korábban is kérték, hogy tisztázza a kő eredetét, de ezt nem tette meg, most viszont már felszólítják a szennyezett kő eltávolítására.