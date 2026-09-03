Itt az azbesztpályázat, összesen 3 milliárd forintra jelentkezhetnek a települések

A közlemény szerint a pályázati feltételekről szerdai ülésén döntött a kormány, az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez, és az ezzel felmerülő költségekhez pályázhatnak az önkormányzatok. Az önkormányzati területeken kívül a települések azbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatokat.

A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy három havonta jelentést készít az azbesztrost-vizsgálatok eredményeiről. Ha a vizsgálatok nem támasztják alá, hogy a szennyezés egészségügyi kockázatait sikerült megszüntetni, akkor a pályázatban nyert teljes összeget vissza kell fizetnie az önkormányzatnak – írták.

Emellett a településeknek önerőt is kell vállalniuk a pályázatukhoz, ez megyei jogú városok esetén a támogatás 30 százaléka, a többi városnál 20 százaléka, míg a nagyközségek, községek esetében a 10 százaléka – áll a közleményben.

A pályázat szakmai felelőse az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, a források kezeléséért pedig a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium felel.

A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el.

A közleményben felidézték: még az év elején derült ki, hogy Nyugat-Magyarországra is került osztrák kőbányák azbesztet tartalmazó kőzúzalékából, elsősorban utak és közterületek borítására. A kormány elkötelezett abban, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak a szennyezés ártalmatlanításában, ezért már július 23-i ülésén arról döntött, hogy költségvetési átcsoportosítással egy 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapot hoz létre.