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Rendőrségi helyszínelés: egy személygépkocsi nem adott elsőbbséget a rolleresnek.
Nyitókép: Police.hu

Cserbenhagyta a súlyosan sérült rollerest a baleset okozója

Infostart

Elsőbbségadás elmulasztása miatt súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt Szarvason. Az okozó autójának letört a tükre, ennek ellenére a nő azt állítja, nem vette észre az ütközést. A rendőrök hamar megtalálták.

Augusztus 28-án egy autóvezető nem adott elsőbbséget személykocsival egy rolleres fiatalembernek Szarvason. A szabálytalanságnak baleset lett a vége, a férfi elesett és súlyosan megsérült.

Az autót vezető nő nem állt meg, elhajtott – írja a police.hu.

A szarvasi rendőrök azonnal keresni kezdték, mindenkit megkérdeztek, aki láthatta a környező utcákban haladó autót és a vezetőjét. Egy térfigyelő kamera rögzítette a rendszámot, kiderült, hogy a kocsi egy békéscsabai nőé.

A megyeszékhely rendőrei keresték fel az otthonában, a kocsit is ott találták. Letört az egyik visszapillantó tükre, a sárvédőn pedig friss sérülés nyomai látszódtak. A nő elmondta, hogy kölcsönadta a kocsiját egy szarvasi barátnőjének, és így kapta vissza. Mikor felhívta az ismerősét, és szembesítette a baleset tényével, a nő megígérte, hogy bemegy a rendőrségre, és tisztázza a történteket.

Vallomásában azt mondta, hogy nem vette észre az ütközést.

A KRESZ egyértelműen fogalmaz: aki közlekedési baleset részese, köteles azonnal megállni, és a tőle elvárható módon segítséget nyújtani – fogalmaz a rendőrség portálja..

Ha valaki megsérült, vagy fennáll ennek lehetősége, haladéktalanul gondoskodni kell a segítségnyújtásról, és értesíteni kell a mentőket, illetve szükség esetén a rendőrséget is.

Azonban segítséget nem csak annak kell nyújtania, aki a balesetet okozta. A baleset valamennyi résztvevőjének és a helyszínen tartózkodóknak is kötelességük a tőlük elvárható segítséget megadni. Ez lehet például a sérült megnyugtatása, a mentők értesítése, a helyszín biztosítása, vagy az, hogy a sérült mellett maradunk a segítség megérkezéséig.

Fontos az is, hogy a baleset pillanatában a részesek nem feltétlenül érzik azonnal, hogy megsérültek. Ha mindketten azt mondják, hogy nincs semmi bajuk, akkor is adják meg az elérhetőségeiket! Így ha később mégis kiderül, hogy sérülés történt, könnyebb lesz tisztázni a baleset körülményeit.

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