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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztott Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b) és a hivatal nyomozati elnökhelyettesének megválasztott Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze leteszi esküjét az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Megválasztotta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét – a nap hírei

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Unger Annát választotta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé. Szeptember 15-től 5 százalékra csökken a tűzifa áfája. Szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az Európai Tanács elnöke uniós körútja során.

Unger Annát választotta titkos szavazáson a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé. A nyomozati elnökhelyettes Tasnády Katalin lett. A Fidesz nem vett részt a voksoláson. Unger Anna közölte, szívesen együtt dolgozna a Transparency International Magyarország jogi vezetőjével, Ligeti Miklóssal, aki szintén aspirált az elnöki pozícióra. A hivatal vezetői a kormányfő bejelentése szerint 24 órás rendőri védelmet kapnak.

Még az idén elindíthatja az első vizsgálatokat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal – közölte a szervezet új elnöke. Ungár Anna a Telexnek adott interjúban azt mondta: hat év alatt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal arra tud vállalkozni, hogy feltárja, beazonosítja a közvagyonnal kapcsolatos visszaéléseket, bebiztosítsa a gyanúba foglalt vagyonelemeket, hogy azok ne tűnhessenek el az ítéletig. A döntést azonban a bíróság hozza meg. Unger Anna arról beszélt, hogy a felkutatható közvagyon 20 és 60 ezer milliárd forint között lehet.

A vagyonvédelmi hivatalról szóló törvény megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól a Fidesz-frakció. Ezt az ellenzéki képviselőcsoport vezetője jelentette be napirend előtti felszólalásában.

Jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, miután az Országgyűlés megválasztotta a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét. Magyar Péter úgy fogalmazott: elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása.

Feljelentést tett a Belügyminisztérium a FTC Fradiváros-projektjéhez kapcsolódó, csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt ismeretlen tettesekkel szemben. A minisztérium szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel.

Szeptember 15-től 5 százalékra csökken a tűzifa áfája, miután az Országgyűlés megszavazta az erről szóló előterjesztést. A Fidesz és a Mi hazánk ugyanakkor sürgette, hogy rögzítsék az áfacsökkentés előtti árat, hogy a kereskedők ne nyelhessék le csökkentést. A vidék- és településfejlesztési miniszter közölte: a Tisza-kormány a tűzifára vonatkozó támogatás összegét is emeli, és nagyobb települések is részt vehetnek a programban.

Napokon belül benyújtja az idei módosított költségvetési tervezetet a kormány az Országgyűlésnek és készül a jövő évi javaslat is - erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a kormányzás elmúlt 107 napját értékelve úgy fogalmazott: Magyarország újra működni kezdett és kiderült, hogy képes cselekedni. Az ellenzéki frakcióvezetők érdektelennek minősítették a kormányfő beszédét.

Teljesen megújultak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98 százaléka lecserélődött - közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Az új kuratóriumok feladata elsősorban az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása, valamint a kekvák megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Megállapodást kötött a Mol és a magyar állam a Mol-Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról – közölte a társaság. Az alapítványtól visszakerül a Mol-csoport tulajdonába mintegy 43 millió darab Mol-részvény, valamint mintegy 40 milliárd forint piaci értékű készpénz, vállalati és államkötvény, továbbá körülbelül 300 millió forint könyv szerinti értékű tárgyi eszköz.

Megszüntetik a Kásler Miklós minisztersége alatt a rákkutatásra létrehozott alapítványt, és amelyre közpénzszázmilliókat, milliárdokat költöttek – írta Facebook-posztjában az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány csak papíron látott el fontos feladatot, viszont egymilliárdért vett budai luxusvillát.

Felmentette a Honvédkórház főigazgatóját, Wikonkál Norbert Miklóst az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta: az intézmény új főigazgatójává Duray Gábor Zoltánt, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki.

Tizennégy kiemelkedő projekt kap támogatást a Misszióvezérelt Nemzeti Laboratóriumok program pályázatain - jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán azt közölte: összesen 20,9 milliárd forint támogatásról született döntés.

Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében - közölte a térségi vízügyi igazgatóság. A szervezet szerint akár 30 centiméterrel is csökkenhet Szolnokon a Tisza vízszintje.

Szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az Európai Tanács elnöke uniós körútja során Budapesten. António Costa az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései második hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével, valamint Budapesten Magyar Péterrel találkozik.

Szeptember végéig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ma lejárt működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala. A szerb szaktárca vezetője szerint a hosszabbítás biztosítja az üzemanyag-ellátás folyamatosságát, miközben tovább dolgoznak a NIS helyzetének hosszú távú rendezésén.

Aknamentesítették a Hormuzi-szoros nemzetközileg elismert tranzitútvonalait - jelentette be az amerikai Középső Parancsnokság vezetője. Brad Cooper elmondta: a tengeri aknákat hónapokkal ezelőtt telepítette az iráni Forradalmi Gárda.

A nepáli oldalon 579-re, a kínai oldalon található tibeti autonóm régióban pedig 5-re nőtt szerdai villámárvíz halálos áldozatainak száma - közölték a hatóságok. További csaknem 2.500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyar állampolgárt. A nemzetközi segélyszervezetek szerint a katasztrófában több mint 90 ezer ember lehet érintett.

Elhunyt 5. Harald norvég király. A 89 éves uralkodó volt Európa legidősebb királya, aki 1991 óta volt Norvégia ceremoniális államfője.

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Kezdőlap    Belföld    Megválasztotta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét – a nap hírei

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Vagyonvisszaszerzés: ennyi pénzre számít az elnök

Vagyonvisszaszerzés: ennyi pénzre számít az elnök

Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont – mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) megválasztott elnöke.
 

Magyar Péter üzent, hogy ki lesz a vagyonvisszaszerzés igazi főnöke

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24 órás rendőri védelmet kaptak az NVVH vezetői

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Megválasztották az új vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét

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