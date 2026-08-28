ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.17
usd:
315.2
bux:
150666.43
2026. augusztus 28. péntek Ágoston
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nagy változások az egyetemi alapítványok kuratóriumaiban

Infostart / MTI

Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai – közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.

Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt, a rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98 százaléka lecserélődött – tették hozzá.

Beszámoltak arról, hogy a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok kijelöléséről a szenátusok véleményének figyelembevételével, valamint az Állami Számvevőszék feddhetetlenségre, függetlenségre és pártatlanságra vonatkozó vizsgálatát követően az alapítói jogokat gyakorló miniszter döntött. A kijelölt kuratóriumi tagok összeférhetetlenségének vizsgálatát az Integritás Hatóság végzi a jogszabályban meghatározottak szerint – tudatta a tárca, megjegyezve: a kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba ne kizárólag felsőoktatási szereplők kerüljenek be, hanem a jogi, pénzügyi kompetencia is megjelenjen.

Közölték azt is, hogy a megszüntetés előtt álló kekvák alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van. A módosítás célja, hogy a kuratóriumok jogkörei a törvény által meghatározott minimumra szűküljenek, több döntés az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyásához kötött legyen, és a legfontosabb döntési jogosultságok az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe kerüljenek vissza – ismertették.

A tárca rögzítette: az új kuratóriumok feladata elsősorban az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása, valamint a kekvák megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Tájékoztattak arról is, hogy az új tagok kijelölésével párhuzamosan zajlik a kekvák által fenntartott egyetemek alapító okiratainak és szervezeti és működési szabályzatainak jogszabályon alapuló áttekintése. Ennek célja, hogy az akadémiai szabadság maradéktalan érvényesítése érdekében az intézmények működése 2026. október 31-ig teljeskörűen megfeleljen az új jogszabályi előírásoknak – húzták alá.

Kiemelték: a minisztérium célja, hogy az egyetemek a jövőben nagyobb szakmai és intézményi önállóság mellett, világos felelősségi és elszámoltathatósági keretek között működhessenek.

Kitértek arra, hogy az új egyetemi modell kialakítása érdekében a tárca egyeztetéseket folytat oktatókkal, hallgatókkal és az oktatást, kutatást támogató egyetemi polgárokkal, továbbá felsőoktatási intézményekkel, szakszervezetekkel, hallgatói önkormányzatokkal és felsőoktatási szakértőkkel is.

A minisztérium rögzítette: a felsőoktatás megújításának célja egy olyan kiszámítható, szakmailag önálló és versenyképes egyetemi rendszer kialakítása, amelyben az intézményi autonómia, a minőségi működés és az elszámoltathatóság egymást erősítve érvényesül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagy változások az egyetemi alapítványok kuratóriumaiban

alapítvány

felsőoktatás

egyetemek

kekva

oktatási és gyermekügyi minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katona Csaba az Arénában: így lett a mohácsi csatából mohácsi vész

Katona Csaba az Arénában: így lett a mohácsi csatából mohácsi vész

Az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata a mai napig is sok kérdést vet fel, amelyekre a történészek sem mindig találnak egyértelmű válaszokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorban Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze, aki arról is beszélt, hogy a mohácsi csatavesztésre csak az utókor akasztotta rá a vész jelzőt.
Magyar Péter kemény üzenetet küldött

Magyar Péter kemény üzenetet küldött

Magyar Péter szerint a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza az NVVH munkáját.
 

24 órás rendőri védelmet kaptak az NVVH vezetői

Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Megválasztották az új vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét

NVVH vezetői pályázat: Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be

A Fidesz besúgóhálózattól tart, az Alkotmánybírósághoz fordulnak

Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH

VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az Egyesült Államok elvárja, hogy Európa átvegye a felelősséget a saját konvencionális védelméért, és vezető szerepet vállaljon Ukrajna támogatásában – jelentette ki Elbridge Colby, az amerikai védelmi tárca védelmi politikáért felelős államtitkára szerdán a brüsszeli NATO-központban. Élesben használta Kijev ellen Oroszország a korszerűsített, Iszkander-1000-es rakétát – jelentette az RBK. Az új, Iszkander-1000 kódnevű, 9M723-2-es jelzésű fegyver több fejlesztést is kapott: 550 kilométerre növelték a hatótávolságát, új indítórendszert és korszerűbb rakétahajtóművet is építettek a fegyverrendszerbe. Tegnap riasztották a Románia légterét védő NATO-kontingenst, mivel fennállt a veszélye, hogy ismeretlen légi objektumok belépnek az ország területére Ukrajna felől – közölte az UNN. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fagylaltkóstolót keres a legendás rapper, Snoop Dogg: bárki jelentkezhet, 10 ezer dollár a havi fizetés

Fagylaltkóstolót keres a legendás rapper, Snoop Dogg: bárki jelentkezhet, 10 ezer dollár a havi fizetés

Fagylaltkóstolót keres saját márkájához, a Dr. Bombayhez Snoop Dogg

BBC
Business Sport Travel Science
Number of people missing after Nepal flash floods jumps significantly to nearly 2,000

Number of people missing after Nepal flash floods jumps significantly to nearly 2,000

Nepal's disaster management service says that the number of missing has jumped from 572 to 1,924, including hundreds of foreign nationals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 28. 19:25
Vagyonvisszaszerzési Hivatal: nem adják ki a pontozó sablont és a jelöltek sorrendjét
2026. augusztus 28. 18:29
Magyar Péter kemény üzenetet küldött
×
×