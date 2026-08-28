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A Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány ingatlana Budapesten, a Diana utcában.
Nyitókép: Facebook/Hegedűs Zsolt

Megszüntetik a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt

Infostart / MTI

Az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán közölte: megszüntetik a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt.

Hegedűs Zsolt a döntést azzal indokolta: bár az alapítványnak fontos feladata lett volna a daganatos betegségek megelőzésében és a betegek eredményesebb gyógyításában, működésének kézzelfogható eredményei „finoman szólva sem álltak arányban a ráfordított közpénzzel”.

A „Budapest egyik legelegánsabb részén, a hegyvidéki Diana utcában mintegy egymilliárd forintért” megszerzett és felújított ingatlan azonban nem marad kihasználatlanul – közölte a tárcavezető, hozzátéve, hogy azt olyan célra fogják hasznosítani, amely „valóban a közérdeket szolgálja”, ennek konkrét formájáról pedig a szükséges szakmai és jogi szempontok mérlegelése után döntenek majd.

Nekünk nincs szükségünk közpénzkifolyató kamuszervezetekre és a magyar egészségügyi büdzsét megcsapoló ingatlanbizniszekre. A pénzt arra fordítjuk, amire valóban szükség van: a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a betegutak átláthatóvá tételére és a népegészségügy újjáépítésére – fogalmazott Hegedűs Zsolt.

A miniszter egy korábbi bejegyzése szerint az alapítvány létrehozásáról 2019-ben született kormányzati döntés, az akadémia pedig 2020-tól kezdett működni Kásler Miklós korábbi egészségügyi miniszter vezetésével. Az akadémia működését költségvetési forrásból finanszírozták, 2,25 milliárd forintos támogatást kaptak.

Az akadémia honlapján olvasható bemutatkozásban azt írják: a Közép-Kelet-Európai Onkológiai Akadémia fő küldetése a kelet-közép-európai országok különböző nemzeti rákellenes tevékenységeinek összehangolása a korai felismerés, a diagnosztika, a kezelés, a rákkutatás és oktatás területén.

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Kezdőlap    Belföld    Megszüntetik a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt

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