Áder János bíróságra viszi a Magyar Péterrel vívott „csatát”

Magyar Péter kormányfő csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik Áder János szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány is, feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át.
Áder János pénteki nyilatkozatában úgy fogalmazott, azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, „mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai ámokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen”.
Azt írta, „Magyar Péter kézi vezérléssel utasította jogállami elveket sértő ultimátumra minisztereit” a vele mint volt köztársasági elnökkel szembeni politikai bosszú miatt.
Szerinte igazolja ezt az, hogy Ruff Bálint miniszter írásban szólította fel, nyilatkozzon a tovább működési szándékukról, hiszen annak jogi feltételei fennállnak. Továbbá az alapítvány keddre már meghívót kapott a megállapodás aláírására, amit hétfő este a kormányülés után elhalasztottak. Hozzátette, Ruff Bálint a most megküldött iratában arra hivatkozik, hogy a kormány végső álláspontját közli, ami azt jelenti, hogy volt korábbi álláspontja is.
Áder János úgy látja, igazolást jelent az is, hogy a megszűnéssel kapcsolatos cégjogi kérdések rendezéséről a Pénzügyminisztériumnak előterjesztést kellett készítenie, amit társadalmi egyeztetés céljából közzétett a hét elején, „de később a javaslatot eltüntették”.
A kormányülésen részt vevő forrásuk szerint pedig „Magyar Péter személyesen kérte a Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnökség által a jogi keretek között kitárgyalt megállapodás módosítását, mert nem volt elégedett annak politikai tartalmával” – tette hozzá.
„Kézi vezérlés, a minisztériumok felülbírálása, önkény, jogállami normák megsértése, ez a miniszterelnök ügyintézési gyakorlata” – fogalmazott Áder János.
Közölte, az elmúlt tíz évben az alapítvány működtetéséből semmilyen anyagi haszna nem származott. Az elmúlt két hónap vizsgálódása pedig semmilyen jogsértést nem tárt fel – emelte ki.
Áder János veszélyes precedensnek nevezte az alapítvány megszüntetését. Mostantól ugyanis, ha a korábbi kormány által megítélt támogatásról azt gondolja Magyar Péter, hogy nem volt jogos – írta –,„"akkor azt egyetlen tollvonással, mindenféle jogi eljárást mellőzve vissza lehet venni”.
Ez érintheti például a napelem telepítésére vagy gépjármű vásárlására támogatásban részesült családokat, az agrárvállalkozásokat, akik föld alapú támogatást kaptak, és az uniós vagy hazai költségvetésből forrást kapott vállalkozásokat – tette hozzá.
„Ez pedig a jogbiztonság és a jogállam végét jelenti” – írta Áder János, jelezve: ezért döntött úgy, hogy volt köztársasági elnökként kötelessége „ezt a csatát megvívni és a bírósághoz fordulni”.