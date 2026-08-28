Áder János bíróságra viszi a Magyar Péterrel vívott „csatát”

Magyar Péter kormányfő csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik Áder János szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány is, feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át.

Áder János pénteki nyilatkozatában úgy fogalmazott, azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, „mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai ámokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen”.

Azt írta, „Magyar Péter kézi vezérléssel utasította jogállami elveket sértő ultimátumra minisztereit” a vele mint volt köztársasági elnökkel szembeni politikai bosszú miatt.

Szerinte igazolja ezt az, hogy Ruff Bálint miniszter írásban szólította fel, nyilatkozzon a tovább működési szándékukról, hiszen annak jogi feltételei fennállnak. Továbbá az alapítvány keddre már meghívót kapott a megállapodás aláírására, amit hétfő este a kormányülés után elhalasztottak. Hozzátette, Ruff Bálint a most megküldött iratában arra hivatkozik, hogy a kormány végső álláspontját közli, ami azt jelenti, hogy volt korábbi álláspontja is.

Áder János úgy látja, igazolást jelent az is, hogy a megszűnéssel kapcsolatos cégjogi kérdések rendezéséről a Pénzügyminisztériumnak előterjesztést kellett készítenie, amit társadalmi egyeztetés céljából közzétett a hét elején, „de később a javaslatot eltüntették”.

A kormányülésen részt vevő forrásuk szerint pedig „Magyar Péter személyesen kérte a Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnökség által a jogi keretek között kitárgyalt megállapodás módosítását, mert nem volt elégedett annak politikai tartalmával” – tette hozzá.

„Kézi vezérlés, a minisztériumok felülbírálása, önkény, jogállami normák megsértése, ez a miniszterelnök ügyintézési gyakorlata” – fogalmazott Áder János.

Közölte, az elmúlt tíz évben az alapítvány működtetéséből semmilyen anyagi haszna nem származott. Az elmúlt két hónap vizsgálódása pedig semmilyen jogsértést nem tárt fel – emelte ki.

Áder János veszélyes precedensnek nevezte az alapítvány megszüntetését. Mostantól ugyanis, ha a korábbi kormány által megítélt támogatásról azt gondolja Magyar Péter, hogy nem volt jogos – írta –,„"akkor azt egyetlen tollvonással, mindenféle jogi eljárást mellőzve vissza lehet venni”.

Ez érintheti például a napelem telepítésére vagy gépjármű vásárlására támogatásban részesült családokat, az agrárvállalkozásokat, akik föld alapú támogatást kaptak, és az uniós vagy hazai költségvetésből forrást kapott vállalkozásokat – tette hozzá.

„Ez pedig a jogbiztonság és a jogállam végét jelenti” – írta Áder János, jelezve: ezért döntött úgy, hogy volt köztársasági elnökként kötelessége „ezt a csatát megvívni és a bírósághoz fordulni”.