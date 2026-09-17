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Nyitókép: Pixabay

Már az őszi félévben is külföldi egyetemeken tanulhatnak az Erasmus-programban a magyar hallgatók – a nap hírei

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Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát – közölte a miniszterelnök. Már az őszi félévben is külföldi egyetemeken tanulhatnak az Erasmus-programban a magyar hallgatók. Az Egyesült Államokban a képviselőház is jóváhagyta az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításáról szóló törvénycsomagot.

Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát – közölte a miniszterelnök. A Facebook-oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta: a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az Országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket.

Letartóztatták a Volánbusz-ügy gyanúsítottjai közül Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatóját . A Fővárosi Törvényszék arról számolt be, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a Központi Nyomozó Főügyészség indítványa miatt a letartóztatásokat.

A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még féltucatnyi ügyet vizsgálnak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorűban Tanács Zoltán. Hozzátette: következő egy-két hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések.

Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központnak nyújtott állami támogatás ügyében a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A központnak nyújtott 300 millió forintos támogatás felhasználása és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás miatt vetődik fel több bűncselekmény gyanúja.

Újabb, 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át a jegybank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Facebookon megjelent videóban azt mondta, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság az MNB előző vezetésének hivatali ideje alatt létrejött alapítványok létrehozásáról, vagyonjuttatásokról és azok felhasználásáról kért adatokat.

Csaknem 1400 diplomata-útlevelet vizsgálnak a Külügyminisztérium korábbi működésének átvilágításánál – erősítette meg a tárca parlamenti államtitkára. Velkey György a Telexen megjelent interjúban azt mondta, nem az a kérdés, hogy kik kaptak ilyen okmányt, hanem az, milyen indoklással és milyen eljárásban jutottak hozzá.

Nyilvánosságra hozták a Gyurcsány-kormány 2016-os őszi üléseinek titkos jegyzőkönyveit – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök A kormányzat kommunikáció közölte, az eredetileg 50 évre titkosított jegyzőkönyvek alapján az akkori Gyurcsány-kormány nem foglalkozott érdemben a kialakult politikai válsággal, inkább a korábban meghirdetett reformtervekre összpontosított.

A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni – jelentette ki Orbán Viktor pártelnök. A volt kormányfő a Blikknek adott videós interjúban politikai célzatú eljárások indításával vádolta a Tisza-kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet.

Október elejére minden akadály elhárulhat az Erasmus-programban, így már az őszi félévben is külföldi egyetemeken tanulhatnak magyar hallgatók – mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth rádióban. Ehhez újra kellett választani az egyetemi kuratóriumokat, és módosítani kellett a szervezeti és működési szabályzatokat.

Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A szociális- és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepel-e az új címük a Magyar Államkincstár Rendszerében.

Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5 százalékos adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, brikett vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának fizetendő kötelező kamarai díj eltörlését kéri a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A felhívás szerint 400 ezer érintett fizet akarata ellenére, ezért azt kérik, hogy a tagság legyen önkéntes.

Lemondásra szólította fel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőit 5 területi kamarai elnök. Nyílt levelükben azt írták, súlyos aggályok merültek fel a köztestület gazdálkodásával, vagyonkezelésével, tulajdonosi döntéseivel kapcsolatban A kormány korábban jelezte: átvilágítják a teljes kamarai rendszert.

Az Alkotmánybírósághoz fordult az alapvető jogok biztosa a készpénzes fizetéshez való jog értelmezéséért– közölte az ombudsman hivatala. Az ombudsman azt kérdezi az Alkotmánybíróságtól, alapvető jog-e a készpénzes fizetés.

Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a fővárosi önkormányzat - közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kiss Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyiiparűzésiadó-előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt.

Megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító deltavágány építése. A beruházás több mint 12 milliárd forintba kerül.

Az Egyesült Államokban a szenátus után a képviselőház is jóváhagyta az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításáról szóló törvénycsomagot. A szabályozás az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célba veszi. A törvényt az amerikai elnöknek is alá kell írnia.

Ismét légitámadás ért egy lengyel határhoz közeli ukrán célpontot - jelentette be a lengyel kormányfő. Donald Tusk közölte azt is, ma este Ukrajnába indul, többoldalú csúcstalálkozón vitatja meg az ukrán elnökkel a légvédelmi koalícióban folytatott együttműködés lehetőségeit.

Üdvözölte Strasbourgban a kanadai kormányfő azt a javaslatot, hogy országa az Európai Unió első társult tagjává váljon. Mark Carney az Európai Parlamentben elmondott beszédében ugyanakkor kijelentette: nem célja, hogy egy újabb szövetség másokkal vetélkedjen. Eközben az amerikai elnök vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót a Kanadával tervezett szorosabb együttműködés miatt.

Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula - közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Lupkovics Géza elmondta: az énekest mindössze két-három napig kezelték Zalaegerszegen.

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Kezdőlap    Belföld    Már az őszi félévben is külföldi egyetemeken tanulhatnak az Erasmus-programban a magyar hallgatók – a nap hírei

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Bár a Fed szerdai kamatemelését eséssel fogadta a Wall Street, csütörtökre már javult a hangulat a piacokon. A nagyrészt beárazott döntés után némi megkönnyebbülést hozott, hogy a hosszú amerikai kötvényhozamok emelkedése megtorpant, miközben az olajár is mérséklődött. Ázsiában vegyesek voltak a mozgások, Európában viszont jó hangulatban telt a kereskedés, Amerikában pedig szintén felpattant a piac. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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