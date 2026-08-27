Emelkedik januártól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege – a nap hírei

Jövő januártól 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel többszázezer nyugdíjasnak nőhet jelentősen a járandósága. Kiemelte: az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlan, mindössze 28 ezer 500 forint volt.

Lassult júniusban a béremelkedés az előző hónapokhoz képest. A korábbi 8-9 százalék után most 7 százalék körüli a növekedés. Hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa.

Az eddigi 400 milliárd forint mellett az év végéig még mintegy 300 milliárdot lehet megtakarítani az előző kormány túlárazott szerződéseinek felmondásával – közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a 7 és fél százalékos idei, módosított hiánycélra utalva ismét felhívta a figyelmet arra: az eddig megtett intézkedések nélkül 8,3 százalékra nőtt volna a deficit.

Unger Annát javasolja a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölésről a testület azután szavazott, miután kedden meghallgatták az elnökjelölti beszédeket. A 12 tagú bizottság 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodással döntött a jelölésről. Nemmel a tiszás Melléthei-Barna Márton voksolt. Nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelölik.

Büntetőeljárás indult Hatvanpuszta ügyében. A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen.

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cégei közötti szerződésekkel kapcsolatban – írja a BRFK közlése alapján a 444.hu. A rendőrség azt akarja kideríteni, hogy túlárazva adott-e el Orbán Viktor apjának cége, a Dolomit Kft. követ az állami pénzből épülő M1-es autópálya bővítéséhez a Mészáros-féle V-Híd Zrt.-nek.

Nyomozást rendelt el Paks 2 finanszírozása ügyében a rendőrség, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Erről Tordai Bence számolt be, akinek a feljelentése alapján indult a nyomozás.

Jelenlegi formájában megszűnik az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó klímavédelmi alapítvány, feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. A kormányfő azt közölte: erről ma tájékoztatta hivatalosan az érintetteket a Miniszterelnökség. A Kék Bolygó alapítvány szerint törvénysértő a döntés, ezért perre mennek.

A baloldal újjáépítéséről közölt írást Jámbor András, a Párbeszéd korábbi országgyűlési képviselője. Bejelentése szerint elindítják az Irányt, aminek célja, hogy egy politikai, közösségi és kulturális teret hozzanak létre.

Ősszel az Országgyűlés elé kerül az új klímatörvény - erősítette meg a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: megváltoznak a vízgazdálkodás szabályai, emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát és a tartalékok meglétét, valamint azokat a beruházásokat, amelyek nem indultak el.

Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember elsejétől az agrárágazatban működő szereplők likviditásának biztosítására - jelentette be agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta: a konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak 2027. december 31-ig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatfizetési kötelezettség azonban megmarad.

Felmentette tisztségéből Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Az intézmény vezetését szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója látja el.

Két évvel a bezáratása után újra működési engedélyt kapott a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Wesley Kincsei Iskolája. Az intézmény a korábbi bírósági perek után nyithatja meg újra a kapuit.

Már 3 magyar állampolgárt is eltűntként kezelnek a helyi hatóságok az eddig csaknem 300 ember életét követelő nepáli villámárvíz után - közölte a külügyi tárca. A magyar külügyminisztérium közleménye szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Összesen csaknem 1500 embert, köztük 800 külföldi állampolgárt keresnek több mint 20 országból a hatóságok Nepálban és Tibetben.

Szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint. Kirilo Budanov azt mondta, hogy a megbeszéléseken amerikai képviselők is részt vehetnek.

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO és a kollektív védelem mellett – jelentette ki az amerikai védelmi miniszter helyettese Brüsszelben, miután tárgyalt a NATO-főtitkárral. Elbridge Colby hangsúlyozta: Washington azt várja, hogy az európai szövetségesek tovább növeljék szerepvállalásukat a hagyományos védelmi képességek fejlesztésében.

A hágai börtönkórházban meghalt Ratko Mladić volt boszniai szerb hadseregparancsnok, aki a kilencvenes évek délszláv háborújában elkövetett bűnökért töltötte életfogyitglani büntetését. Egyebek közt a szrebrenicai tömegmészárlásért volt felelős, utasítására 8 ezer muzulmán férfit és fiút lőttek agyon.