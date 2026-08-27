ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.83
usd:
313.16
bux:
149646.52
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Emelkedik januártól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege – a nap hírei

Infostart

Jövő januártól 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Unger Annát javasolja a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére az illetékes bizottság. Szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások.

Jövő januártól 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel többszázezer nyugdíjasnak nőhet jelentősen a járandósága. Kiemelte: az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlan, mindössze 28 ezer 500 forint volt.

Lassult júniusban a béremelkedés az előző hónapokhoz képest. A korábbi 8-9 százalék után most 7 százalék körüli a növekedés. Hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa.

Az eddigi 400 milliárd forint mellett az év végéig még mintegy 300 milliárdot lehet megtakarítani az előző kormány túlárazott szerződéseinek felmondásával – közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a 7 és fél százalékos idei, módosított hiánycélra utalva ismét felhívta a figyelmet arra: az eddig megtett intézkedések nélkül 8,3 százalékra nőtt volna a deficit.

Unger Annát javasolja a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölésről a testület azután szavazott, miután kedden meghallgatták az elnökjelölti beszédeket. A 12 tagú bizottság 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodással döntött a jelölésről. Nemmel a tiszás Melléthei-Barna Márton voksolt. Nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelölik.

Büntetőeljárás indult Hatvanpuszta ügyében. A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen.

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cégei közötti szerződésekkel kapcsolatban – írja a BRFK közlése alapján a 444.hu. A rendőrség azt akarja kideríteni, hogy túlárazva adott-e el Orbán Viktor apjának cége, a Dolomit Kft. követ az állami pénzből épülő M1-es autópálya bővítéséhez a Mészáros-féle V-Híd Zrt.-nek.

Nyomozást rendelt el Paks 2 finanszírozása ügyében a rendőrség, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Erről Tordai Bence számolt be, akinek a feljelentése alapján indult a nyomozás.

Jelenlegi formájában megszűnik az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó klímavédelmi alapítvány, feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. A kormányfő azt közölte: erről ma tájékoztatta hivatalosan az érintetteket a Miniszterelnökség. A Kék Bolygó alapítvány szerint törvénysértő a döntés, ezért perre mennek.

A baloldal újjáépítéséről közölt írást Jámbor András, a Párbeszéd korábbi országgyűlési képviselője. Bejelentése szerint elindítják az Irányt, aminek célja, hogy egy politikai, közösségi és kulturális teret hozzanak létre.

Ősszel az Országgyűlés elé kerül az új klímatörvény - erősítette meg a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: megváltoznak a vízgazdálkodás szabályai, emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát és a tartalékok meglétét, valamint azokat a beruházásokat, amelyek nem indultak el.

Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember elsejétől az agrárágazatban működő szereplők likviditásának biztosítására - jelentette be agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta: a konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak 2027. december 31-ig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatfizetési kötelezettség azonban megmarad.

Felmentette tisztségéből Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Az intézmény vezetését szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója látja el.

Két évvel a bezáratása után újra működési engedélyt kapott a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Wesley Kincsei Iskolája. Az intézmény a korábbi bírósági perek után nyithatja meg újra a kapuit.

Már 3 magyar állampolgárt is eltűntként kezelnek a helyi hatóságok az eddig csaknem 300 ember életét követelő nepáli villámárvíz után - közölte a külügyi tárca. A magyar külügyminisztérium közleménye szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Összesen csaknem 1500 embert, köztük 800 külföldi állampolgárt keresnek több mint 20 országból a hatóságok Nepálban és Tibetben.

Szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint. Kirilo Budanov azt mondta, hogy a megbeszéléseken amerikai képviselők is részt vehetnek.

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO és a kollektív védelem mellett – jelentette ki az amerikai védelmi miniszter helyettese Brüsszelben, miután tárgyalt a NATO-főtitkárral. Elbridge Colby hangsúlyozta: Washington azt várja, hogy az európai szövetségesek tovább növeljék szerepvállalásukat a hagyományos védelmi képességek fejlesztésében.

A hágai börtönkórházban meghalt Ratko Mladić volt boszniai szerb hadseregparancsnok, aki a kilencvenes évek délszláv háborújában elkövetett bűnökért töltötte életfogyitglani büntetését. Egyebek közt a szrebrenicai tömegmészárlásért volt felelős, utasítására 8 ezer muzulmán férfit és fiút lőttek agyon.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Emelkedik januártól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege – a nap hírei

nyugdíj

a nap hírei

nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter besokallt, felszólítja a Fideszt

Magyar Péter besokallt, felszólítja a Fideszt

Magyar Péter a Facebookon reagált a Pócs Jánossal folytatott csütörtöki parlamenti összeütközésére.
 

Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá

Paks-posting, globalista-progresszív diktatúra – Magyar Pétert kemény szavakkal kritizálták

KDNP: támogatandó a nyugdíjak emelése, de a Tisza választási ígérete nem valósul meg

Magyar Péter: megkapta az értesítést a Batthyány Lajos Alapítvány, a Kék Bolygó és az MCC

Nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter, lesz, aki kétszeres pénzt kap

Hallgat a Kreml az új magyar külpolitikai irányvonalról

VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megütötték a forintot: pillanatok alatt ledolgozta az elmúlt időszak erősödését

Megütötték a forintot: pillanatok alatt ledolgozta az elmúlt időszak erősödését

Addig-addig kacérkodott a forint az egyhónapos csúcsával, míg szerda késő délután el nem fogyott a lendülete: néhány óra alatt több mint két egységet gyengült az euróval szemben, és a 360-as lélektani szint helyett már 362 közelében fejezte be a napot. Csütörtökön ott is folytatja, miközben ma kezdődik a Fed éves Jackson Hole-i konferenciája, amelynek fő látványosságát – Kevin Warsh Fed-elnök első elnöki beszédét – csak pénteken tartják meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felfoghatatlan múzeumi betörés: elvitték Európa egyik legértékesebb aranykincsét, puszta fémértéke is több mint félmilliárd forint

Felfoghatatlan múzeumi betörés: elvitték Európa egyik legértékesebb aranykincsét, puszta fémértéke is több mint félmilliárd forint

Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját a kelet-spanyolországi Villena város múzeumából - közölte Fulgencio Cerdán polgármester csütörtökön.

BBC
Business Sport Travel Science
'Everything is under mud': Nepal death toll rises to 389 amid fears of new flood

'Everything is under mud': Nepal death toll rises to 389 amid fears of new flood

The US Geological Survey says "glacial collapse" triggered the wall of water and mud that tore through Nepal and Tibet. Hundreds of people are still missing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 27. 21:42
Magyar Péter besokallt, felszólítja a Fideszt
2026. augusztus 27. 20:58
Nemzeti Kulturális Alap: új tagok a Bizottságban
×
×