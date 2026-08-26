ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.97
usd:
309.29
bux:
150522.5
2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a párt Lendvay utcai székháza elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fidesz megszorításnak látja, a kormány szerint túlárazás szűnik meg

Infostart / MTI

A Fidesz frakcióvezetője 300 milliárd forintos költségvetési elvonás előkészítésével vádolta a kormányt szerdai Facebook-videójában.

Bóka János szerint Kármán András pénzügyminiszter egy keddi sajtó-háttérbeszélgetésen elismerte, hogy a kormány újabb 300 milliárd forintos elvonásra készül, amit „diplomatikusan” minisztériumi befizetésnek nevezett.

A Fidesz frakcióvezetője azt firtatta: ki viseli majd ennek a terhét, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, a rendőrség, vagy esetleg a honvédség?

A Pénzügyminisztérium hétfői közleményében írt arról, hogy a takarékosabb állami működés érdekében megvalósítandó további lépések – amelyek a korábbi indokolatlan és politikailag motivált túlköltések megakadályozását szolgálják – még mintegy 300 milliárd forint megtakarítást eredményeznek az év utolsó hónapjaiban, így idén összesen mintegy 700 milliárd forinttal lesz takarékosabb az állami működés.

Hozzátették: a tárcánkénti lebontásról az egyes szerződésekhez tartozó összegek alapján október közepéig dönt a kormány.

Sajtóbeszámolók szerint Kármán András pénzügyminiszter egy keddi háttérbeszélgetésen ezt megerősítve arról beszélt: a Tisza-kormány a túlárazások és pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást tervez.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A Fidesz megszorításnak látja, a kormány szerint túlárazás szűnik meg

fidesz

pénzügyminisztérium

bóka jános

kármán andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végzetes csapást mérhet a klímaváltozás a patinás luxusházakra, ha nem változtatnak gyorsan a szabályokon

Végzetes csapást mérhet a klímaváltozás a patinás luxusházakra, ha nem változtatnak gyorsan a szabályokon

A londoni luxusingatlanok vonzerejét veszélyezteti a növekvő hőség és a műemlékvédelmi szabályozás merevsége, figyelmeztet a brit milliárdos Hugh Grosvenor, Westminster hetedik hercege tulajdonában álló Grosvenor Group Holdings - írta meg a Bloomberg. A cég jelenleg a kormánynál lobbizik a szabályok enyhítéséért.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új őszi slágerhelyszín hódít Magyarországon: tömegek indulnak meg a különleges matyó kincsért

Új őszi slágerhelyszín hódít Magyarországon: tömegek indulnak meg a különleges matyó kincsért

A Bükkalja és az Alföld találkozásánál fekvő Mezőkövesd és környéke idén ősszel bebizonyítja, hogy a nyári főszezon után is érdemes útra kelni és meglátogatni.

BBC
Business Sport Travel Science
'I’ll think of you each step of the way' - Taylor Swift leads tributes after Dolly Parton dies aged 80

'I’ll think of you each step of the way' - Taylor Swift leads tributes after Dolly Parton dies aged 80

The legendary country music singer died surrounded by loved ones after "bravely facing" cancer, her representatives said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 26. 10:13
Tragédia Szegeden: a tizedik emeletről esett ki egy kisgyerek
2026. augusztus 26. 09:58
Magyar Péter köszönetet mondott
×
×