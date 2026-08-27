ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.93
usd:
312.34
bux:
150453.12
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bizottsági döntés: megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Infostart / MTI

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének.

A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította.

Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza Párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés.

Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon „vándorolhatott magánzsebekbe”, ami a teljes magyar államadósság egyévnyi összegét is kitehette. Ezért a párt vállalta, hogy létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, vagyonvesztést és -kimentést megállítsa, és felelősségre vonják azokat, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek – emelte ki a politikus. Hozzátette,

az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása.

A hivatal létrehozásával ugyanakkor nemcsak a múltat szeretnék feltárni, hanem a „tiszta jövő alapjait” is szeretnék megteremteni – jelentette ki Hantosi István.

Az ülés utáni doorstep sajtótájékoztatón Hantosi István azt mondta, rendkívül szoros volt a döntés, miután a meghallgatásokon rendkívül erős koncepciókat és elképzeléseket hallhattak.

A közpénzügyi elnökhelyettesi pályázat eredménytelenné nyilvánításával kapcsolatban közölte, azért szeretnének egy újabb kört kiírni, hogy minél mélyebb, nagyobb merítéssel minél több szakmai szereplő számára biztosítsanak lehetőséget a megmérettetésre. Arra a kérdésre, hogy mikor írhatják ki az újabb pályázatokat az elnökhelyettesi pozíciókra, azt válaszolta, hogy nem fogják vesztegetni az időt, a közeljövőben sor kerülhet erre.

Arra a felvetésre, hogy három elnökhelyettes nélkül hogyan tudja a hivatal megkezdeni a munkáját, azt mondta, az NVVH szervezete és működése leginkább az ügyészségéhez hasonlítható, és mivel nyomozati elnökhelyettest választottak, a munkát megalapozó nyomozati szakasz biztosított lesz.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a bizottság tagja méltatta Unger Anna Rózát, aki – véleménye szerint – rendkívül meggyőző és határozott volt, „egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal” rendelkezik, és nagyon elkötelezett szakember.

Unger Anna Róza jól érzékelte a szervezeti struktúrát, határozott elképzelései voltak,

„az ő személyisége, koncepciója biztosítéka lesz annak, hogy a szervezet betöltse azt a funkciót, amely a Tisza egyik legnagyobb vállalása volt”

– fogalmazott a politikus.

Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagált, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányító alelnökök fogják megtestesíteni.

Unger Anna Róza a meghallgatásán tett azon kijelentését, hogy akár hat éven belül sem biztos, hogy lesz bírósági ítélet, úgy kommentálta, az igazságszolgáltatás általános rendjéből kiindulva „ez lehet reális”, viszont nem jelenti azt, hogy akár polgári jogi eszközökkel ne lehetne eredményeket elérni, valamint születhetnek részeredmények is.

Hallerné Nagy Anikó kérdésre válaszolva azt mondta, nem kudarcnak, hanem felelős döntésnek tartja, hogy nem hirdettek eredményt a három elnökhelyettesi posztra, hanem további munkát fektetnek abba, hogy a legjobbakat megtalálják.

Hangsúlyozta: a szavazás végeredménye nem azt jelenti, hogy a többi jelölt ne lett volna alkalmas a pozícióra. Megköszönte továbbá a civil szervezetek segítségét és támogatását. Az ülésen a bizottság fideszes tagjai nem vettek részt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bizottsági döntés: megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

nvvh

nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

unger anna róza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszteségben maradt az MBH Bank a második negyedévben is, ezúttal a kamatstop miatt

Veszteségben maradt az MBH Bank a második negyedévben is, ezúttal a kamatstop miatt

Az első negyedévi 19,4 milliárdos mínusz után újabb, 3,1 milliárd forintos számviteli veszteséggel zárta a második negyedévet az MBH Bank, miután a „végtelenített” kamatstop hatása 23,8 milliárd forintos veszteséget jelentett a bankcsoport számára. A betétállomány jelentősen, 6,6%-kal csökkent három hónap leforgása alatt, de 0,3%-os mértékben a hitelállomány is apadt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már fényes nappal is vaddisznók járják a vidéki nagyváros utcáit: elrendelték a hajtóvadászatot

Már fényes nappal is vaddisznók járják a vidéki nagyváros utcáit: elrendelték a hajtóvadászatot

Már fényes nappal is vaddisznók járják Sopron utcáit: a vadak kerteket túrnak fel, kukákat borogatnak, és egyre közelebb merészkednek a házakhoz.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 800 missing in Nepal as authorities say glacier collapse triggered flash flood

More than 800 missing in Nepal as authorities say glacier collapse triggered flash flood

In neighbouring Tibet, officials say more than 500 are missing - it's not clear if that figure overlaps with Nepal's. In Nepal, at least 177 bodies have been found.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 27. 10:53
Hőkameráznak egy tűz után Szigetszentmiklóson
2026. augusztus 27. 10:17
Rekormennyiségű hulladék a Tiszánál és a Bodrognál
×
×