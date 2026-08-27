Bizottsági döntés: megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította.

Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza Párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés.

Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon „vándorolhatott magánzsebekbe”, ami a teljes magyar államadósság egyévnyi összegét is kitehette. Ezért a párt vállalta, hogy létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, vagyonvesztést és -kimentést megállítsa, és felelősségre vonják azokat, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek – emelte ki a politikus. Hozzátette,

az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása.

A hivatal létrehozásával ugyanakkor nemcsak a múltat szeretnék feltárni, hanem a „tiszta jövő alapjait” is szeretnék megteremteni – jelentette ki Hantosi István.

Az ülés utáni doorstep sajtótájékoztatón Hantosi István azt mondta, rendkívül szoros volt a döntés, miután a meghallgatásokon rendkívül erős koncepciókat és elképzeléseket hallhattak.

A közpénzügyi elnökhelyettesi pályázat eredménytelenné nyilvánításával kapcsolatban közölte, azért szeretnének egy újabb kört kiírni, hogy minél mélyebb, nagyobb merítéssel minél több szakmai szereplő számára biztosítsanak lehetőséget a megmérettetésre. Arra a kérdésre, hogy mikor írhatják ki az újabb pályázatokat az elnökhelyettesi pozíciókra, azt válaszolta, hogy nem fogják vesztegetni az időt, a közeljövőben sor kerülhet erre.

Arra a felvetésre, hogy három elnökhelyettes nélkül hogyan tudja a hivatal megkezdeni a munkáját, azt mondta, az NVVH szervezete és működése leginkább az ügyészségéhez hasonlítható, és mivel nyomozati elnökhelyettest választottak, a munkát megalapozó nyomozati szakasz biztosított lesz.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a bizottság tagja méltatta Unger Anna Rózát, aki – véleménye szerint – rendkívül meggyőző és határozott volt, „egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal” rendelkezik, és nagyon elkötelezett szakember.

Unger Anna Róza jól érzékelte a szervezeti struktúrát, határozott elképzelései voltak,

„az ő személyisége, koncepciója biztosítéka lesz annak, hogy a szervezet betöltse azt a funkciót, amely a Tisza egyik legnagyobb vállalása volt”

– fogalmazott a politikus.

Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagált, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányító alelnökök fogják megtestesíteni.

Unger Anna Róza a meghallgatásán tett azon kijelentését, hogy akár hat éven belül sem biztos, hogy lesz bírósági ítélet, úgy kommentálta, az igazságszolgáltatás általános rendjéből kiindulva „ez lehet reális”, viszont nem jelenti azt, hogy akár polgári jogi eszközökkel ne lehetne eredményeket elérni, valamint születhetnek részeredmények is.

Hallerné Nagy Anikó kérdésre válaszolva azt mondta, nem kudarcnak, hanem felelős döntésnek tartja, hogy nem hirdettek eredményt a három elnökhelyettesi posztra, hanem további munkát fektetnek abba, hogy a legjobbakat megtalálják.

Hangsúlyozta: a szavazás végeredménye nem azt jelenti, hogy a többi jelölt ne lett volna alkalmas a pozícióra. Megköszönte továbbá a civil szervezetek segítségét és támogatását. Az ülésen a bizottság fideszes tagjai nem vettek részt.